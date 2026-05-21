مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و همچنین تعرفه گمرکی و سود بازرگانی واردات گوشی تلفن همراه را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای نرخ ارز مبنای محاسبه شده حقوق گمرکی، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه و سود بازرگانی آن را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه و در راستای ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ واحد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد نرخ مندرج در ماده ۷ قانون مالیات ارزش افزوده که ۹ درصد است، اضافه می‌شود.

در این بخشنامه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه معادل متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله و هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان تعیین شده است.

واردات گوشی تلفن همراه بر اساس این بخشنامه مشمول دریافتی‌های زیر خواهد شد:

- ۱۲ در هزار ارزش گمرکی

- یک درصد عوارض هلال احمر

- نیم در هزار عوارض پسماند

مطابق این بخشنامه نرخ حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی، ۱۵ درصد تعیین شده است.

واردات تلفن همراه از رویه مسافری نیز مشمول آئین نامه اجرایی قانون گمرکی خواهد بود.

واردات گوشی تلفن همراه از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول موارد مندرج در این بخشنامه خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه کل گمرک ایران، گوشی‌های تلفن همراه وارده در رویه‌های گمرکی از قبیل تجاری، مسافری و پست مشغول حقوق گمرکی مذکور خواهند بود.

واردات تلفن گوشی همراه کمتر از ۱۵۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی می‌شود.

واردات گوشی تلفن همراه ۱۵۰ تا ۶۰۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی است. برای گوشی‌های با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
باریکلا ایران. به شما می بالیم
۴
۰
پاسخ دادن
