باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اسماعیل اسکندری، مسئول گروه آنست هلال احمر، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح عملکرد سگهای زندهیاب و جستجوگر پرداخت و گفت: سگهای زندهیاب یا جستجوگر چند سالی است در جمعیت هلال احمر برای حوادث طبیعی و غیرمترقبه آموزش میبینند و خوشبختانه طی این بیست و اندی سال، عملکرد خوب و درخشانی داشتهاند.
اسکندری افزود: نه تنها در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، بلکه در سایر حوادث نیز نشان دادهاند که اگر آموزشهای خوبی پشت سر بگذارند و توانمندی داشته باشند، میتوانند بسیار اثرگذار باشند.
مسئول گروه آنست هلال احمر با اشاره به نجات هموطنان در استان تهران تصریح کرد:در یک سال گذشته و در دو جنگ اخیر در سایتهای مسکونی تهران که مردم زیادی زیر آوار مانده بودند، این سگها توانستند کمک کنند و خوشبختانه رقمی حدود ۷۵۰ نفر را نجات دادند که بسیار قابل توجه است.
اسکندری خاطرنشان کرد: این اثرگذاری باعث شد مسئولان سعی کنند مراکز سگهای زندهیاب را توسعه دهند.