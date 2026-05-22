مسجد تاریخی فرح‌آباد که به‌عنوان یکی از یادگار‌های دوران صفویه در خطه شمال کشور شناخته می‌شود، همچنان با وجود آسیب‌های تاریخی و اقلیمی، به عنوان سندی ماندگار از معماری «مکتب اصفهان» در نزدیکی دریای خزر خودنمایی می‌کند. این بنای تاریخی که در ۲۵ کیلومتری ساری واقع شده، به دستور شاه عباس اول صفوی در منطقه‌ای که پیش‌تر «طاهان» نامیده می‌شد، احداث گردید. این مسجد که در زمینی مستطیل‌شکل به ابعاد ۶۵ در ۷۵ متر استوار شده، تماماً از آجر و ملات ساروج بنا شده است. معماری این مسجد چهار ایوانی است و در تزیینات آن از هنر کاشی‌کاری رنگارنگ در سردر‌ها و ایوان‌ها، همچنین مقرنس‌کاری و گچ‌بری در شبستان و محراب استفاده شده است. وجود حجره‌های پیرامون حیاط که محل تحصیل طلاب بوده، نشان‌دهنده کاربری آموزشی این مکان در ادوار گذشته است. در راستای بهره‌برداری فرهنگی از این بنای ارزشمند، برنامه‌هایی برای تغییر کاربری این مجموعه به «موزه تشیع شمال کشور» تدوین شده است تا این مسجد، علاوه بر حفظ معماری اصیل خود، به‌مرکزی برای معرفی تاریخ و میراث فرهنگی منطقه در سطح ملی تبدیل شود.