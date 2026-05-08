رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت:محاصره دریایی و جنگ تاثیری بر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تامین گوشت منجمد از مبادی غیردریایی انجام می‌شود، گفت: محاصره دریایی و جنگ تاثیری بر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود، افزود: این میزان واردات با جنگ و محاصره دریایی بر سفره مردم اثرگذار نخواهد بود چراکه ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین می شود و از طرفی گوشت وارداتی از مبادی غیردریایی در حال انجام است.

پوریان با اشاره به واردات دام زنده از استان های مرزی بیان کرد: فعال سازی استان های مرزی، ایجاد اشتغال و تولید در کشتارگاه‌ های این استان ها را در پی دارد.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۳۰ هزار راس دام سبک و ۵ هزار راس دام سنگین کشتار می‌ شود، گفت: با وجود شرایط جنگی کاهش قیمت در برخی اقلام دام کشتاری مشاهده می‌شود، زیرا عرضه افزایش خوبی دارد.

پوریان از افزایش جمعیت دام سبک کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: جمعیت کنونی دام سبک به بیش از ۷۳ میلیون راس رسیده است که توان تامین نیازهای داخلی را دارد و می تواند منجر به تنظیم بازار داخلی این محصول شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام قیمت هر کیلو دام زنده بره نر گوسفندی کشتاری را بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ هزارتومان و گوساله بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزارتومان اعلام کرد.