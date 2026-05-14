باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمود رضا آجودانی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در راستای ترویج کشاورزی پایدار و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی، طرح‌های آزمایشی کشت مخلوط در مرکز تحقیقات ایستگاه خاوه با نتایج امیدوارکننده‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت، این طرح که با هدف افزایش بهره‌وری از واحد سطح طراحی شده، می‌تواند تحولی در مدیریت منابع خاک و آب در منطقه ایجاد کند.

به گفته وی، در این پژوهش میدانی، سه طرح مجزا در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفتند: کشت مخلوط جو + ماشک، کشت مخلوط جو + نخود علوفه‌ای و در نهایت کشت خالص جو که به عنوان شاهد (مقایسه‌ای) در نظر گرفته شد. هدف از این اقدام، استفاده از توان بالقوه گیاهان خانواده حبوبات و لگوم‌ها در کنار غلات است تا نه تنها عملکرد علوفه افزایش یابد، بلکه ارزش تغذیه‌ای آن نیز بهبود ببخشد.

نیتروژن رایگان از دل هوا؛ خداحافظی با کودهای شیمیایی

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از بخش‌های کلیدی این طرح، استفاده از قدرت تثبیت ازت زیستی است. در این سیستم، گیاهان ماشک و نخود علوفه‌ای با همکاری باکتری‌های ریزوبیوم در ریشه خود، نیتروژن موجود در جو را جذب کرده و به خاک منتقل می‌کنند. این فرآیند باعث می‌شود گیاه همراه (جو) بدون نیاز به کودهای شیمیایی گران‌قیمت، تمامی عناصر معدنی مورد نیاز خود را از خاک تأمین کند. این روش علاوه بر بهبود کیفیت خاک، از نظر اقتصادی نیز با کاهش هزینه‌های نهاده‌ها، راهکاری بسیار مقرون‌به‌صرفه در راستای کشاورزی پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: دانه غلات به خصوص جو به عنوان منبع غالب تأمین انرژی در جیره نشخوارکنندگان در اغلب نقاط دنیا مخصوصاً در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین علی‌رغم درصد کم پروتئین دانه جو، به علت میزان مصرف زیاد این ماده در جیره غذایی دام, تامین قسمت قابل‌توجهی از پروتئین جیره را به خود اختصاص می‌دهد.



کشت های مخلوط؛ راهکاری برای تامین پروتئین علوفه های دام

کشت مخلوط به‌ویژه مخلوط گیاهان علوفه‌ای، با افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصول همراه است که شامل کشت مخلوط شامل گیاهان خانواده غلات و حبوبات هستند. غلات علوفه‌ای دارای ماده خشک بالایی هستند در حالیکه حبوبات دارای پروتئین، کاروتن، کلسیم و منیزیم بیشتری می باشند. چنانچه این دو گروه از گیاهان با هم مخلوط شوند، علوفه حاصل دارای ترکیب غذایی قوی تری خواهد شد.

گسترش طرح‌های کم‌آب‌بر؛ جایگزینی ذرت علوفه‌ای به جای میان‌رس

آجودانی افزود: همزمان با پیشرفت این پژوهش‌ها، تلاش‌ها برای اجرای الگوی کشت و توسعه کشت‌های علوفه‌ای کم‌آب‌بر نیز با سرعت در حال پیشروی است. در همین راستا، امسال ۹ سایت برای گسترش کشت ذرت علوفه‌ای جایگزین با هدف جایگزینی میان‌رس به جای دیررس در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به رتبه سوم استان تهران در تولید ذرت علوفه ای کشور گفت: این طرح که اکنون وارد سومین سال اجرای خود شده است، با تغییر هوشمندانه نوع بذر، اصلاح روش‌های کاشت و به‌روزرسانی نوع آبیاری، به دنبال اهداف استراتژیک است. تمرکز اصلی این عملیات بر پیش‌بینی کاهش مصرف آب، ارتقای بهره‌وری و در نهایت افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح است تا پاسخگوی نیاز روزافزون دامداران در شرایط محدودیت منابع آبی باشد.