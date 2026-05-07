به‌احتمال فراوان محسن مسلمان، پیشکسوت پرسپولیس، پس از تغییرات اخیر در آکادمی این باشگاه، به جمع کادر فنی و مدیریتی بازخواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان-تغییرات ساختاری در آکادمی باشگاه پرسپولیس، زمینه‌ساز بازگشت یکی از ستاره‌های دهه نود این تیم شده است. محسن مسلمان که سابقه درخشانی در پیراهن سرخ‌پوشان تهران دارد، در حال حاضر در حال مذاکره با مدیریت باشگاه برای پذیرش سمت «سرپرست تیم امید» است.

منابع نزدیک به باشگاه اعلام کرده‌اند که شانس امضای قرارداد نهایی با مسلمان بسیار بالاست. طبق برنامه‌ریزی‌ها، او باید طی امروز یا فردا تصمیم قطعی خود را برای پذیرش یا رد این پیشنهاد به باشگاه اطلاع دهد.

لازم به ذکر است که هدایت تیم امید پرسپولیس بر عهده بهادر عبدی است و در صورت تایید نهایی، محسن مسلمان به عنوان سرپرست، در کنار عبدی و سایر اعضای کادر فنی، مسئولیت نظارت و مدیریت این تیم را بر عهده خواهد گرفت. این اتفاق می‌تواند تجربه و دانش فنی مسلمان را در کنار جوانان تیم امید به کار گیرد.

برچسب ها: محسن مسلمان ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
آقا زمانی: همه ناکامی‌های پرسپولیس به مدیریت درویش برمی گردد
افشای نام سرمربی جدید پرسپولیس از سوی محسن مسلمان
مروری بر تاریخچه دربی‌ سرخابی‌های پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دانش فنی!!!!!!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
قهرمانی قطعی استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند
آخرین اخبار
قلعه‌نویی: تیم‌ آسان در آسیا نداریم/ برای جام ملت‌ها تغییر نسل می‌دهیم
دوئل ملی‌پوشان فوتبال برای جلب نظر کادر فنی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند