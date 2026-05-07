باشگاه خبرنگاران جوان-تغییرات ساختاری در آکادمی باشگاه پرسپولیس، زمینه‌ساز بازگشت یکی از ستاره‌های دهه نود این تیم شده است. محسن مسلمان که سابقه درخشانی در پیراهن سرخ‌پوشان تهران دارد، در حال حاضر در حال مذاکره با مدیریت باشگاه برای پذیرش سمت «سرپرست تیم امید» است.

منابع نزدیک به باشگاه اعلام کرده‌اند که شانس امضای قرارداد نهایی با مسلمان بسیار بالاست. طبق برنامه‌ریزی‌ها، او باید طی امروز یا فردا تصمیم قطعی خود را برای پذیرش یا رد این پیشنهاد به باشگاه اطلاع دهد.

لازم به ذکر است که هدایت تیم امید پرسپولیس بر عهده بهادر عبدی است و در صورت تایید نهایی، محسن مسلمان به عنوان سرپرست، در کنار عبدی و سایر اعضای کادر فنی، مسئولیت نظارت و مدیریت این تیم را بر عهده خواهد گرفت. این اتفاق می‌تواند تجربه و دانش فنی مسلمان را در کنار جوانان تیم امید به کار گیرد.