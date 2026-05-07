نظامیان رژیم اسرائیل به تازگی در میدان نبرد با کابوسی ناگهانی مواجه شده‌اند که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود برتری هوایی قاطع ارتش صهیونیستی در جنگ اخیر علیه حزب‌الله در جنوب لبنان، نظامیان این رژیم به تازگی در میدان نبرد با کابوسی ناگهانی مواجه شده‌اند که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد.

در حالی که ارتش اسرائیل همواره برتری هوایی خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نظامی‌اش در منطقه معرفی کرده، تحولات اخیر در جبهه جنوب لبنان نشان می‌دهد که این برتری با چالشی جدی و غیرمنتظره مواجه شده است. گزارش‌ها از میدان نبرد حاکی از ظهور نسل جدیدی از پهپاد‌های ارزان‌قیمت و در عین حال مرگبار است که توسط حزب‌الله به‌کار گرفته می‌شوند؛ پهپاد‌هایی که به‌گفته کارشناسان، توانسته‌اند بخشی از پیچیده‌ترین سامانه‌های دفاعی اسرائیل را دور بزنند و معادلات جنگی را تغییر دهند.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های منطقه‌ای، از جمله شبکه خبری المیادین، این پهپاد‌ها برخلاف نمونه‌های متداول، از فناوری هدایت با فیبر نوری بهره می‌برند. این ویژگی به آنها اجازه می‌دهد بدون اتکا به امواج رادیویی یا ارتباطات بی‌سیم، مسیر خود را تا هدف طی کنند. در نتیجه، ابزار‌های جنگ الکترونیک اسرائیل که برای ایجاد اختلال در سیگنال‌های هدایت پهپاد‌ها طراحی شده‌اند، عملاً کارایی خود را در برابر این فناوری از دست داده‌اند.

پهپاد‌های فیبر نوری در نگاه نخست ممکن است ساده به نظر برسند، اما همین سادگی، نقطه قوت اصلی آن‌هاست. این پهپاد‌ها از طریق یک کابل بسیار نازک و سبک از جنس فیبر شیشه‌ای به اپراتور متصل می‌مانند. طول این کابل‌ها بنا به گزارش‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر است، که به پهپاد امکان می‌دهد اهدافی در عمق قابل توجهی را مورد اصابت قرار دهد. هدایت مستقیم از طریق این کابل باعث می‌شود ارتباط میان اپراتور و پهپاد تقریباً غیرقابل اختلال باشد.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

از سوی دیگر، استفاده از فیبر شیشه‌ای سبک در ساختار این پهپادها، آن‌ها را از نظر حرارتی و راداری به‌شدت نامرئی کرده است. برخلاف پهپاد‌های متداول که موتور‌های قدرتمند و تجهیزات مخابراتی آن‌ها امضای حرارتی و الکترومغناطیسی مشخصی ایجاد می‌کند، این پهپاد‌ها رد بسیار کمی از خود بر جای می‌گذارند و همین موضوع شناسایی آنها را برای سامانه‌های پدافندی دشوار می‌کند.

رژیم اسرائیل طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی در توسعه سامانه‌های دفاعی چندلایه انجام داده است. سامانه‌هایی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان برای مقابله با تهدیدات مختلف از راکت‌های کوتاه‌برد گرفته تا موشک‌های بالستیک طراحی شده‌اند. با این حال، پهپاد‌های فیبر نوری حزب‌الله در دسته تهدیداتی قرار می‌گیرند که این سامانه‌ها برای مقابله با آنها بهینه نشده‌اند.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

یکی از دلایل اصلی این موضوع، هزینه بسیار پایین تولید این پهپاد‌ها در مقایسه با سامانه‌های دفاعی است. در حالی که رهگیری یک هدف توسط سامانه‌های پیشرفته ممکن است ده‌ها هزار دلار هزینه داشته باشد، قیمت ساخت این پهپاد‌ها به‌مراتب کمتر است. این عدم توازن اقتصادی، به‌ویژه در جنگ‌های فرسایشی، به نفع طرفی است که از سلاح‌های ارزان‌تر استفاده می‌کند.

علاوه بر این، نبود سیگنال‌های رادیویی قابل رهگیری باعث می‌شود سامانه‌های هشدار اولیه زمان کافی برای واکنش نداشته باشند. در نتیجه، این پهپاد‌ها می‌توانند با سرعت و دقت بالا به اهدافی مانند تجهیزات نظامی، خودرو‌ها یا حتی مواضع ثابت حمله کنند.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

ظهور این فناوری، تنها یک پیشرفت فنی نیست، بلکه پیامد‌های تاکتیکی مهمی نیز به همراه دارد. نیرو‌های اسرائیلی که پیش‌تر برتری اطلاعاتی و هوایی را به‌عنوان عامل اصلی امنیت خود در میدان نبرد می‌دانستند، اکنون با تهدیدی مواجه‌اند که پیش‌بینی و مقابله با آن دشوار است.

به‌گفته تحلیلگران، این پهپاد‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار شناسایی و حمله دقیق در فواصل نزدیک و متوسط به‌کار گرفته شوند. از آنجا که هدایت آن‌ها به‌صورت مستقیم و لحظه‌ای انجام می‌شود، اپراتور می‌تواند در حین پرواز، مسیر را اصلاح کرده و هدف را با دقت بالاتری مورد اصابت قرار دهد.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

همچنین این پهپاد‌ها می‌توانند در محیط‌های پیچیده مانند مناطق شهری یا کوهستانی عملکرد بهتری داشته باشند، جایی که ارتباطات بی‌سیم معمولاً با اختلال مواجه می‌شود. این موضوع به حزب‌الله امکان می‌دهد در زمین‌هایی که پیش‌تر مزیت کمتری داشت، برتری نسبی ایجاد کند.

فراتر از جنبه‌های فنی و نظامی، استفاده از این پهپاد‌ها تأثیر قابل توجهی بر فضای روانی جنگ نیز داشته است. گزارش‌ها از «کابوس ناگهانی» برای نیرو‌های اسرائیلی حکایت دارد؛ تهدیدی که به‌دلیل دشواری در شناسایی و مقابله، حس ناامنی را افزایش می‌دهد.

در جنگ‌های مدرن، جنگ روانی و رسانه‌ای نقشی هم‌سنگ با نبرد میدانی دارد. نمایش توانایی عبور از سامانه‌های پیشرفته دفاعی می‌تواند به تقویت روحیه نیرو‌های خودی و تضعیف روحیه طرف مقابل منجر شود. در این چارچوب، پهپاد‌های فیبر نوری نه‌تنها یک ابزار نظامی، بلکه یک ابزار تبلیغاتی نیز محسوب می‌شوند.

ترجیح فرار بر قرار؛ پهپادهای حزب‌الله بلای جان سربازان رژیم صهیونیستی

کارشناسان معتقدند که ارتش اسرائیل برای مقابله با این تهدید، ناگزیر به بازنگری در راهبرد‌های دفاعی خود خواهد بود. یکی از گزینه‌های مطرح، توسعه سامانه‌های شناسایی پیشرفته‌تر است که بتوانند اهداف کوچک با امضای حرارتی و راداری پایین را تشخیص دهند.

تحولات اخیر در جنوب لبنان نشان می‌دهد که جنگ‌های مدرن بیش از هر زمان دیگری به میدان رقابت میان فناوری‌های نامتقارن تبدیل شده‌اند. پهپاد‌های فیبر نوری رزمندگان حزب‌الله نمونه‌ای از این روند هستند؛ سلاح‌هایی که با هزینه‌ای اندک، توانسته‌اند چالش بزرگی برای یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌های منطقه ایجاد کنند.

اگرچه هنوز مشخص نیست که این فناوری تا چه حد در بلندمدت تأثیرگذار خواهد بود، اما آنچه مسلم است، ضرورت تطبیق سریع با تهدیدات جدید برای تمامی بازیگران میدان نبرد است. در غیر این صورت، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی نیز ممکن است در برابر نوآوری‌های ساده، اما هوشمندانه، کارایی خود را از دست بدهند؛ سامانه‌هایی که در جنگ رمضان رسما از کار افتادند و دیگر وجود خارجی ندارد.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، رژیم صهیونیستی ، آمریکا ، ایران ، وعده صادق ۴
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان
معاون هماهنگ کننده ارتش:
شهید دره‌باغی همیشه مشکلات را حل و فصل می‌کرد
کف‌گیر پدافندی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه خیلی زود به تهِ دیگ خورد
حنظله و موشک‌های سایبری که در بهترین زمان ممکن شلیک می‌شوند
جنگ با ایران چقدر برای آمریکا فاکتور انداخت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آرمین ازمری🇮🇶
۱۴:۰۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد نیروهای مقاومت ما امت ایران تا آخرین لحظه در کنار نیروی مقاومت و حزب الله ایستاده ایم و آماده ی هر نوع فداکاری هستیم تا زمان فتح قدس🇮🇷کاش راهی بود بتونیم به نیروهای مقاومت کمک و یاری برسونیم مطمئنم نیروهای مقاومت و ایران در آخر پیروز خواهند شد زنده باد امت ایران
۳۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
وعده خدا
حزب الله هم الغالبون ...
۳۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر طرفداران عمو ترامپ و نتانیاهو کثیف
۳۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر اینترنت بین المللی
۴۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۲۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر رزمندگان مقاومت
ومکرو ومکرالله والله خیرالماکرین
۴۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جای حاج قاسم سلیمانی عزیز و همین طور سید حسن نصرالله (دبیر کل حزب الله لبنان) خالیست آن ها به راستی اسطوره ی مقاومت و شهادت بودند روحشان پیوسته در کنار حق تعالیٰ در آرامش ابدی باشد
۲۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حزب الله در یک کلمه یعنی مقاومت
۵۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۱۲:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی حزب الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۶۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالت خوبه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر نیروهای عزیز حزب الله✊️
نصرت و پیروزی نصیبتان باد انشاءالله 🤲
۶۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون جا هم اینترنت قطعه؟
۱۱
۹۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون جا (لبنان) مردمش یکپارچه پشت حزب الله هستند ولی این جا (ایران) با اینترنت مردم را خواهند کشت تروریست های مزدور داخلی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
12:33 پس چرا دارن اینترنت پرو می‌فروشن؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱۲:۳۳ برو لبنان پشت حزب الله باش
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۳:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ نبود همه چی به ضرر ملت بود ،جنگ که شد دیگه بدتر شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا برای گرانی بنزین قراره شورش بشه؟
۸
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ‌برامریکا
۵۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت باید ملی شود
۸۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
میتونه اختیاری باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حتما برای تو کافیه سوادی نداری بخوای از اینترنت بین الملل استفاده کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی باشی شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت وصل کنید
۹
۹۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت امنیت مسئولین کشوری-لشگری و همچنین تأسیسات نظامی و زیرساختی کشور را تهدید و نابود خواهد کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ از اینترنت میاد بچه‌‌خوشکل‌ها را برای خودش انتخاب میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
12:05 مسئولین خودشون و اطرافیانشون اینترنت دارن در ضمن اگر امنیت رو تهدید می‌کنه چرا با چند برابر پول گرفتن دارن می‌فروشن؟ کمی تعقل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر اسرائیل هم نابود بشه باز اینا یه بهانه ای برای جنگیدن پیدا میکنند
۹
۷۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کرد نه ایران
۱۲۳
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت