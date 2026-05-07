پاری سن ژرمن با برتری ۶ - ۵ در ۲ دیدار رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به فینال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود آلیانز آرنا میزبان پاری سن ژرمن بود.

در دیدار رفت پاری سن ژرمن در ورزشگاه خانگی اش پارک د پرنس با پرگل نتیجه ۵ - ۴ به پیروزی رسید.

پاریسی ها بازی را بهتر شروع کردند و در دقیقه ۲ عثمان دمبله با شوتی محکم به زیر طاق دروازه مانوئل نویر تیمش را در آلیانز آرنا پیش انداخت تا جو وحشتناک ایجاد شده توسط هواداران مونیخی خیلی زود فروکش کند.

در نیمه اول بایرنی ها هرچه زدند به در بسته خورد تا PSG نیمه اول را با برتری ۱ - ۰ به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم کمپانی آهنگ هجومی تری به خود گرفت و پاریسی ها درصدد استفاده از ضدحملات بودند.

بایرنی ها فشار زیادی روی دروازه پاریسی ها ایجاد کردند، اما خط دفاعی پاریسی ها عملکردی موفق داشت. بالاخره در دقیقه ۴+۹۰ پاس آلفونسو دیویس به هری کین در محوطه جریمه رسید و مهاجم انگلیسی توانست دروازه PSG را باز کند و بازی به تساوی ۱ - ۱ کشیده شد.

بایرنی ها به یک گل دیگر نیاز داشتند، اما فرصت کافی برای آن ها دیگر وجود نداشت و درنهایت پاری سن ژرمن در مجموع ۲ دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۶ - ۵ به برتری رسید و برای دومین بار متوالی راهی فینال لیگ قهرمانان اروپا شد.

پاریسی ها مدافع عنوان قهرمانی در فینال باید به مصاف آرسنال بروند.