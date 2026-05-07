رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افرادی که دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، بیشتر از افراد عادی در معرض خطر بیماری‌های عفونی قرار دارند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که تعدادی از افراد و بیماران دچارنقص سیستم ایمنی هستند و داروهای مخصوص این عارضه را مصرف می کنند و برخی از بیماران تحت عمل پیوند قرار گرفته و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند. 

به گفته وی، افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف کرده یا مبتلا به نقص ایمنی هستند بیشتر از افراد عادی درمعرض خطر بیماری های عفونی قرار دارند. 

صالحی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بیماری های واگیر و عفونی را به صورت دقیق پیگیری و رصد می کنند و کشورمان موفقیت چشمگیری در کنترل بیماری های عفونی و واگیر در سطح منطقه و حتی دنیا دارد. 

وی تصریح کرد: افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند بابد موارد بهداشتی مانند شستن دقیق میوه و سبزی را انجام دهند و در هنگام حضور در اجتماع از ماسک استفاده کنند.

صالحی بیان کرد: در حال حاضر روند ابتلا به بیماری کرونا در بین مراجعه‌کنندگان بسیار کم است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ان ربک لبا لمرصاد

همانا خداوند در کمین ظالمان و ستمگران است
