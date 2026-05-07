دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید ایران چند خط قرمز دارد و آمریکا باید حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد وگرنه مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال توافق ین ایران و آمریکا برای پایان جنگ گفت: ترامپ دوباره تهدید به بمباران کرده و این امر ناشی از تذبذب شخصیتی وی است، اما به هر حال دیپلماسی ادامه دارد چه در بحبوحه جنگ و چه حین آتش‌بس و الان توپ در زمین آمریکایی‌هاست چون ایران پیشنهادات خود را از طریق پاکستان داده و این آمریکایی‌ها هستند که باید پیشنهادات و شروط ایران را بپذیرند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: ایران چند خط قرمز دارد که حتما لحاظ می‌شود یکی بحث تنگه هرمز است چون فقط یک کشور در دنیا درباره تنگه هرمز تصمیم می‌گیرد و آن جمهوی اسلامی ایران است. نکته مهمتر حق غنی‌سازی ایران است که یک خط قرمز و غیرقابل مذاکره است و این حق را باید بپذیرند چون اگر نپذیرند مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.

این نماینده مجلس می‌گوید درخصوص بحث تحریم‌ها هم باید محاصره دریایی و هم تحریم‌های اولیه و ثانویه برداشته شود همچنین برگرداندن اموال بلوکه شده ما مهم است و این نکات باید در طرح‌ها و پیشنهاداتی که رد و بدل می‌شود رعایت شود چون قطع‌به‌یقین از خطوط قرمزمان عدول نخواهیم کرد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: جبهه مقاومت یک جبهه بهم پیوسته است و ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند به‌ویژه حزب‎‌الله لبنان لذا هر اقدامی که انجام شود مطمئنا نباید بحث جبهه مقاومت نادیده گرفته شود.

سعیدی گفت: وقتی بحث آتش‎بس مطرح می‌شود یعنی باید در همه جبهه‌ها رعایت شود و برای جمهوری اسلامی ایران جبهه مقاومت از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. 

برچسب ها: تنگه هرمز ، مذاکره با آمریکا ، جنگ با آمریکا
خبرهای مرتبط
بقائی: مذاکره با دیکته و اخاذی تفاوت دارد
سعیدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
سعیدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
ادعای ترامپ در تعویق حمله به نیروگاه‎های ایران یک عملیات روانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش می‌فهمیدیم این غنی سازی کجا به کار ما اومده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا سگ کی باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نپذیره چه غلطی میخوای کنی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا بپذیره؟ آمریکا کی هست که بپذیره یا نپذیرد
یه مقدار عزت داشته باشید این چه طرز حرف زدنه
۳۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی سازی به اندازه کافی ایران رو ویران وفقیر کرد کاسبهای تحریم
۳
۷۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ولی
۱۵:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا سر چی مذاکره میکنیدخخخخخ طرف هر وقت اراده کنه از هر توافقی خارج میشه
۰
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا روز بعد از توافق و دادن اورانیوم غنی شده تحریک جدید وضع می‌کنه و ایران رو بمباران میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نپذیره چی میشه ؟جنگ رو که کرد
امریکا هر وقت مایل باشه میزنه زیر معاهدات . از برجام هم خارج شد . بپذیره یا نپذیره مگه فرقی داره ؟
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه کشورهای عربی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
۲۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هسته‌ای غیرقابل مذاکره است و محل بحث نباید باشه . پس چرا میگید آمریکا باید غنی سازی رو بپذیره وگرنه مذاکره شکست میخوره. و دیگه اینکه چرا اصلاً مذاکره میکنید اونم در حالی که توی جنگ داشت کارش تموم میشد. چرا اینقدر دست به آتش‌بس تون خوبه ؟!؟!؟ وقتی میرید مذاکره و در همون حال حمله میکنند چرا باز مذاکره میکنید ؟!؟!؟ چرا اینقدر عبرت ناپذیرید ؟!؟!؟
۲۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین، عمان، رم، ژنو و اسلام آباد پاکستان غلط و اشتباه بوده است.
۲۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاجی داشتن یا نداشتن ربطی به آمریکا نداره
اینقدر حقیر نباشید که ببینید آمریکا چی میگه
۱۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم
۲۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
۱
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بقول بعضی ها شما پشت پرده یچی میگید جلوی دوربین به مردم چیز دیگری تحویل میدید
۱
۶۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا چکاره هست بشناسد یا نشناسد چه ربطی دارد ما درکشور خودمان هرکاری دلمان بخواهد انجام میدهیم
۲۹
۷
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت
ایروانی: اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است