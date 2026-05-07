باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال توافق ین ایران و آمریکا برای پایان جنگ گفت: ترامپ دوباره تهدید به بمباران کرده و این امر ناشی از تذبذب شخصیتی وی است، اما به هر حال دیپلماسی ادامه دارد چه در بحبوحه جنگ و چه حین آتشبس و الان توپ در زمین آمریکاییهاست چون ایران پیشنهادات خود را از طریق پاکستان داده و این آمریکاییها هستند که باید پیشنهادات و شروط ایران را بپذیرند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: ایران چند خط قرمز دارد که حتما لحاظ میشود یکی بحث تنگه هرمز است چون فقط یک کشور در دنیا درباره تنگه هرمز تصمیم میگیرد و آن جمهوی اسلامی ایران است. نکته مهمتر حق غنیسازی ایران است که یک خط قرمز و غیرقابل مذاکره است و این حق را باید بپذیرند چون اگر نپذیرند مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.
این نماینده مجلس میگوید درخصوص بحث تحریمها هم باید محاصره دریایی و هم تحریمهای اولیه و ثانویه برداشته شود همچنین برگرداندن اموال بلوکه شده ما مهم است و این نکات باید در طرحها و پیشنهاداتی که رد و بدل میشود رعایت شود چون قطعبهیقین از خطوط قرمزمان عدول نخواهیم کرد.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: جبهه مقاومت یک جبهه بهم پیوسته است و ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند بهویژه حزبالله لبنان لذا هر اقدامی که انجام شود مطمئنا نباید بحث جبهه مقاومت نادیده گرفته شود.
سعیدی گفت: وقتی بحث آتشبس مطرح میشود یعنی باید در همه جبههها رعایت شود و برای جمهوری اسلامی ایران جبهه مقاومت از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است.