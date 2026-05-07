باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داد که در سراسر نوار غزه، گرسنگی همچنان گسترده و شدید است و هزاران نفر با وجود تلاشهای بشردوستانه، به غذای کافی دسترسی ندارند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که به دلیل ویرانی سازهها و غیرقابل سکونت شدن بسیاری از مناطق، حدود ۲.۱ میلیون نفر از جمعیت این باریکه در نیمی از مساحت آن ساکن شدهاند؛ چیزی که دسترسی به زمینهای کشاورزی، مواد غذایی و خدمات را محدود میکند.
او گفت: «مردم قادر به دسترسی به بخشهایی از غزه نیستند. آنها همچنین نمیتوانند به خارج از باریکه یا حتی کرانه باختری سفر کنند تا بتوانند از خدمات بهداشتی آن استفاده کنند. در واقع افرادی که به دلایل پزشکی اجازه خروج پیدا میکنند بخش اندکی از کسانی هستند که نیاز به امکانات بهداشتی خارج از غزه دارند».
دوجاریک در ادامه به بحران گرسنگی اشاره کرد و گفت: «بیش از شش ماه از اعلام آتشبس میگذرد، اما گرسنگی از بین نرفته است. بسیاری از خانوادهها هنوز برای گذران زندگی به کمکهای غذایی متکی هستند، زیرا غذای تازه بسیار گران است. از هر پنج خانواده، یک خانواده در روز تنها یک وعده غذایی میخورد».
منبع: آناتولی