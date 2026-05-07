باشگاه خبرنگاران جوان - محمد روشن روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز استاد و تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی اظهار کرد: آفرینش انسان و اعطای قدرت بیان و تفکر، موهبتی است که مسوولیت بزرگی را برای تشخیص حق از باطل و رستگاری جامعه بر دوش عالمان می‌گذارد.

وی با بیان اینکه صاحبان دانش در جامعه موفق مورد توجه قرار دارند، افزود: مسوولانی که از دل دانشگاه برآمده‌اند، رسالت سنگینی بر عهده دارند تا با نگاهی کارشناسانه، مسیر را برای نخبگان هموار کنند.

وی با اشاره به تجاوز هوایی اخیر به کشور، انتقاد از حوادث تلخ تاریخی و جنایات عمدی علیه بشریت، به پرونده سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی اشاره کرد و ادامه داد: مکالمات نشان می‌داد آنها عالمانه و با آگاهی از مسافربری بودن هواپیما، دست به شلیک زدند، همچنین در حوادث اخیر و هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان بی‌گناه، شاهد هستیم که چگونه برخلاف ادعا‌های حقوق‌بشری، عالمانه و بدون خطای انسانی، مراکز آموزشی و عبادی مورد هجوم قرار می‌گیرند.

روشن بیان کرد: نباید معلمان را با افراد حوزه‌های دیگر مقایسه کنیم بنابراین اولین خواسته ما از جامعه، تکریم جایگاه معلم و اعطای اجازه برای نظریه‌پردازی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی است.

وی با تبیین تفاوت میان کارکرد علوم پایه و علوم انسانی، اضافه کرد: دانشمندان علوم پایه در محیط‌های آزمایشگاهی به فعالیت می‌پردازند که شاید چالش‌های اجتماعی مستقیمی ایجاد نکند، اما متخصص علوم انسانی زمانی با نظریه پردازی، در واقع مسیری مصلحانه را در پیش گرفته است، اما همیشه از گزند سوءبرداشت‌ها در امان نیست و گاهی هزینه این نگاه‌های مصلحانه را می‌پردازد.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای علمی، به تبیین جایگاه رفیع دانشمندانی پرداخت که جان خود را در راه اعتلای دانش و خدمت به بشریت فدا کردند.

روشن با اشاره به رشادت‌های اساتید و کارکنان دانشگاهی در بحران‌های اخیر، اظهار کرد: آنچه در جنگ ۱۲ روزه، بیش از همه قلب‌ها را به درد آورد، شهادت عزیزانی از بدنه علمی و اداری دانشگاه بود که شهید مهدی تهرانچی و سایر شهدای گرانقدر این دانشگاه، نمونه بارز تلفیق تخصص و ایثار هستند.

وی بیان کرد: در ایامی که برخی تنها دم از حقوق بشر می‌زنند، دانشمندان ما در پژوهشکده‌هایی نظیر لیزر و پلاسما، برای نجات جان بیماران و تامین دارو‌های آینده تلاش می‌کردند و در همین مسیر نیز به مقام رفیع شهادت نائل آمدند که این شهدا ثابت کردند علم در ایران، ابزاری برای صیانت از انسانیت است.

مشاور وزیر عتف با تمجید از فضای صمیمی و یکپارچه در محیط‌های دانشگاهی، تصریح کرد: حضور جدی اساتید و محوریت دانشگاه برای فعالیت آنان، بزرگترین سرمایه برای پیشرفت کشور است.

طرح‌های اشتغالزا با استفاده از علوم دانشگاهی حمایت می‌شود

معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد نیز گفت: توسعه طرح‌های اشتغالزایی با استفاده از علوم دانشگاهی و پژوهش دانشجویان توسط دولت حمایت می‌شود.

قدرت اله ولدی اظهار کرد: طرح‌های اشتغالزایی و صنعتی شهرستان می‌توانند با استفاده از پژوهش‌های دانشجویان و اساتید دانشگاه، رشد و توسعه علمی و اقتصادی یابند.

وی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) را جزو دانشگاه‌های برتر کشور دانست و افزود: این دانشگاه با زحمات مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان توانسته رتبه‌های علمی کشوری و بین المللی را کسب کرده است.

وی موفقیت‌های دانشجویان و محققان این دانشگاه را شایسته قدردانی دانست و اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴ کشور با مشکلات متعددی مواجه شد، اما دانشگاهیان و دانشجویان در کنار مردم، پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و موفقیت‌های علمی خوبی را کسب کردند.

ولدی بیان کرد: شهرستان بروجرد با داشتن ۱۴ واحد دانشگاهی فعال توانسته است در حوزه تولید علم و دانش و پژوهش‌های دانشگاهی گام‌های مهم و اساسی را در استان بردارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری طبیعت و غذا در این شهرستان ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی می‌توان ظرفیت گردشگری غذایی را در شهرستان ترویج داد و با استفاده از دانش بومی و دانشگاهی، زمینه ارتقا و توسعه این ظرفیت‌ها را ایجاد کرد.

فرماندار بروجرد یادآور شد: پژوهشکده‌های انگور و یا مواد غذایی در کنار علمی شدن صنعت ورشوسازی در این شهرستان می‌تواند به توسعه موفقیت‌های اقتصادی استان و فعالان این حوزه کمک کند.

ولدی گفت: دستیابی به افق‌های موفقیت، در توسعه و بکارگیری فعالیت‌های دانشگاهی است که برای تحقق این مهم نیازمند حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستیم

منبع: ایرنا