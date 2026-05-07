جانشین انتظامی سرایان از پیدا شدن پیرزن ۶۸ ساله مبتلا به بیماری آلزایمر خبر داد که پس از ساعت‌ها مفقودی، با تلاش مشترک تیم‌های انتظامی و امدادی در ارتفاعات این شهرستان شناسایی و نجات یافت.

باشگاه حبرنگاران جوان- سرهنگ علی علمدار شامگاه چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک زن کهنسال در محدوده ارتفاعات نزدیک به منطقه «تک‌مندل»، بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع و ابتلای فرد به بیماری آلزایمر، عملیات جست‌و‌جو و پیگیری در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تیمی مجرب از ماموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی، بررسی اظهارات بستگان فرد مفقود شده و پایش دقیق نقاط احتمالی، عملیات گشت‌زنی گسترده‌ای را در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور آغاز کردند.

جانشین انتظامی شهرستان سرایان با اشاره به سختی شرایط منطقه تصریح کرد: این عملیات حساس با حضور و هم‌افزایی تیم‌های انتظامی و امدادگران جمعیت هلال‌احمر انجام شد. سرانجام پس از تلاش‌های مستمر و جست‌وجوی دقیق، ماموران موفق شدند محل حضور این خانم کهنسال را در ارتفاعات کوه‌های سرایان شناسایی کنند.

سرهنگ علمدار یادآور شد: فرد مفقود شده در سلامت کامل پیدا و پس از انجام معاینات اولیه، تحویل خانواده‌اش شد.

در پی این اقدام دلسوزانه و تعهد پلیس در نجات جان این شهروند، خانواده وی و اهالی منطقه از تلاش‌های به‌موقع و فداکارانه نیروی انتظامی و تیم‌های امدادی قدردانی کردند.

منبع:پایگاه خبری پلیس

برچسب ها: ارتفاعات ، گمشده
