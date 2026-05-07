کارشناس حقوقی از جریمه و محرومیت تیم ملی فوتبال ایران در صورت کناره گیری از جام جهانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول باختر کارشناس حقوقی  درباره اینکه عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از لحاظ حقوقی چه تبعاتی دارد، اظهار کرد: طبق ماده ۶ مقررات برگزاری مسابقات جام جهانی،  ما ملزم هستیم که در این مسابقات شرکت کنیم. اگر در این رقابت‌ها حاضر نشویم و تصمیم گرفتیم که کناره گیری کنیم یک تاریخ مشخصی دارد. اگر بیشتر از ۳۰ روز تا شروع مسابقات جام جهانی باشد، ما  جریمه ۲۵۰  هزار فرانک سوئیس را باید پرداخت کنیم و اگر کمتر از ۳۰ روز تا مسابقات باشد، ما  جریمه ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس را باید بپردازیم.  

او افزود: علاوه بر این، مجازات‌های دیگری هم برای ما در نظر می‌گیرند که از آن جمله محرومیت از مسابقات بعدی هست که زیر نظر فیفا برگزار می‌شود که آن را کمیته خودشان تصمیم می‌گیرد که ما یک الی۲  مسابقه و یا جام جهانی بعدی هم محروم شویم.  

باختر درباره اینکه در صورت ندادن روادید به برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال می‌شود در جام جهانی شرکت نکرد، گفت: این مسائل بستگی به مدیریت خاص دارد. شاید یکی، ۲ بازیکن و یا اکثر ترکیب اصلی تیم ملی را روادید ندهند و طبیعی است این شرایط در مقررات پیش بینی نشده است، اما ما می‌توانیم از خودمان دفاع کنیم و بگوییم که وقتی شما به اکثریت بازیکنان ما روادید نمی‌دهید، در نتیجه ما هم تیمی نداریم تا در جام جهانی شرکت کنیم.  

وکیل بین المللی ورزشی درباره اینکه به نظرش مسابقات لیگ بعد از جام جهانی ادامه یابد یا نه، بیان کرد: به هر حال تصمیم گیری  از لحاظ منطقی سخت است، چون ابعاد مختلفی دارد. از لحاظ جنبه حقوقی که به آن نگاه می‌کنیم، باشگاه‌ها یک تعهدی در پرداخت دستمزد‌ها دارند و قرار است دستمزدی را پرداخت کنند که اگر تصمیم گرفته شود که لیگ لغو شود در آن صورت باشگاه‌ها پولی را اضافه‌تر پرداخت خواهند کرد. از آن طرف برای شروع لیگ بعدی زمان بندی داریم که بعضی از بازیکنان قصد دارند بروند و در لیگ‌های خارجی بازی کنند و لیگ تمام شود آنها نیز می‌روند و این‌ها چالش‌هایی هست که ما داریم و باید همه را در نظر بگیریم فارغ از  جنبه‌های دیگری که وجود دارند.  

باختر درباره اینکه چرا در پرونده‌های حقوقی خارجی‌ها بازنده می‌شویم، گفت: مشکل اصلی ما این است که تعهد می‌دهیم، اما پرداخت نمی‌کنیم. بالای ۹۰ درصد پرونده‌های حقوقی که داشتیم برمی گردد به این موضوع که ما قرارداد‌ها را می‌بستیم و پول را پرداخت نمی‌کردیم و خارجی‌ها هم فسخ می‌کردند و ما محکوم می‌شدیم. عملا هم این گونه پرونده ها، دفاعی ندارد و فقط می‌توانید غرامت را کم کنید.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
گامبیا حریف ایران در اردوی ترکیه شد
رونمایی از لباس تیم ملی در یکی از میادین شهر تهران
قلعه نویی: به این تیم خیلی امیدوار هستم/ مسئولان فدراسیون در حال تلاش هستند
اهدای نماد اقتدار ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش به رئیس فدراسیون فوتبال
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینا همشون گرین کارت گرفتن برن تمدید کنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دویست میلیارد نفری میگیرن فوتبال بازی کنن اونم با ناز خب نکنن.واسه ما چی داره.چ تاثیری توزندگی ما داره مثلا.بله اگه درامد کارگرم حداقل صد میلیارد بود میشد تحمل کرد.این ناعدالتیه
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اعزام تیم ملی فوتبال ایران اعلام وجود کشوری که شاخ غول یانکی راشکست میلیارد ها انسان را متوجه ایرانی میکند اغلب با عراق وصدام اشتبا ی میگرفتند میکندواین کم از موشک های ما نیست بیایید خود را به حماقت نزنیم
۷
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نباید ما تحت فشار انصراف بدیم اگه میتونند آنها مانع بشوند در اینصورت حداقل سربلندیم تازه باید برویم و مبارزه کنیم اگه همه را هم ببازیم تو دهن آمریکا و اسرائیل ومیکرو خلیج فارسی ها بزنیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۱۲:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به دَرَک،
فقط خواستین انصراف بدید آخرین لحظه انصراف بدید که نتونند امارات رو جایگزین ایران بکنند.
بعدش هم فدراسیون فوتبال رو تعطیل کنید تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری بشه.
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نرن بهتر... مثل همیشه دست از پا درازتر برمی‌گردن و فقط پز میدن برای هیچ و پوچ و بیت‌المالی که پودر شد و اسراف
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا نمیره؟؟؟ کی ب اینا کار داره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب بی شرفایی هستید. شرکت کردنش اشتباه بود و بی شرفیست و حالا هم توجیه بی شرفی می کنید.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
المپیک در جنگ جهانی دوم در آلمان بود.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اتفاقا بدلیل نقض حقوق بشر و جنایت کودک کشی توسط کشور میزبان-این حق بر ما است که مسابقات رو تحریم کنیم و همسو با مردم شوید
۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببخشید مگر درک و فهم شما از یک گوسفند هم کمتر است که این اشتباه را مکررا انجام می دهید؟ این بیت المال که شما به صورت میلیاردی هدر می دهید، خیلی از هم وطنان محتاج ميليون آن هستند.
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
از فوتبال و قماربازهاش متنفرم از پول‌های حرومی که رد و بدل میشه
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به درک
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایا این کارشناس حقوقی از ماده ای ، نری ، تبصره ای یا هر قانون دیگری اطلاع دارد که اگر مثلا این بازیکنان بهنگام ورود هرکدام چندتا توسری و پس گردنی یا فحش و لگد نثارشان شد ، چه جریمه ای دارد و ایا اینگونه جریمه ها شامل حال دولت میزبان که در کنار سایر جنایات ، صدها مرکز ورزشی را ویران و دهها ورزشکار ایرانی را کشت هم میشو. ؟
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران ۳ بازی ۳ باخت سننگین
۲
۲۰
پاسخ دادن
