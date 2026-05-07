باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی قلی زاده بازیکن ملی پوش تیم لخ پوزنان مدتی پیش در لیگ لهستان دچار مصدومیت شدید شد و طبق اعلام پزشکان او دچار پارگی رباط صلیبی شده و جام جهانی را از دست داد.

با توجه به اینکه قلی زاده قادر به همراهی تیم باشگاهی خود در لیگ لهستان نخواهد بود به خاطر همین گفته می شود، نام او به‌احتمال فراوان از فهرست گزینه‌های تابستانی نقل‌وانتقالاتی تیم لخ پوزنان خارج خواهد شد.

براین اساس قلی زاده که در سال های اخیر همیشه جزو گزینه های نقل و انتقالاتی پرسپولیس بوده، این بار هم بحث حضورش در این تیم دوباره مطرح شده است. البته با توجه به دوری طولانی مدت قلی زاده در میادین فوتبال به احتمال زیاد این بازیکن گزینه مدنظر سرخپوشان برای نیم فصل دوم فصل بعد خواهد بود تا مصدومیتش به طور کامل رفع شود و مشکلی برای همراهی پرسپولیسی ها نداشته باشد.

به هر حال باید دید قلی زاده که همواره پیشنهاد پرسپولیس را به خاطر حضور در لیگ اروپا رد می کرد، این بار حاضر می شود به سرخپوشان بپیوندد یا همچنان قصد دارد به فوتبالش در اروپا ادامه بدهد.