باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی روزهای اخیر قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو شد که هر یک از فعالان بازار و کارشناسان دلایلی برای این موضوع مطرح کردند، اما واقعیت آن است که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید متناسب با هزینه ها در حال افزایش است و تنها دولت با افزایش رقم کالابرگ باید قدرت خرید خانوار را حفظ کند چراکه سرکوب قیمت می تواند منجر به نابودی تولید شود.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: بالابودن قیمت تمام شده با گرانفروشی متفاوت است. به عنوان مثال تا ۲ هفته قبل قیمت هرکیلو تخم مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزارتومان بود، درحالیکه قیمت تمام شده درب مرغداری ۲۳۰ هزارتومان بود و مرغدار بشدت در زیان بودند و تا نابودی صنعت فاصله ای نداشتیم، اما اکنون نسبت به ۲ ماه قبل قیمت گران شده است، اما به نرخی رسیده که تولید متوقف نشود.

نوری قزلجه افزود: در شرایط جنگی که تمامی مولفه های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه هستند، بدیهی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات افزایش یابد و اگر بخواهیم‌ پایداری تولید داشته باشیم، باید اجازه دهیم تولیدکننده با سود حداقلی تولید ادامه دهد، چنانچه قیمت سرکوب کنیم، امکان ادامه تولید وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت کالابرگ بیان کرد: پرداخت کالابرگ بدلیل افزایش نرخ ارز واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی بود که پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۱۲ هزارتومان دولت مابه التفاوت در قالب کالابرگ به مردم داد و اگر چنانچه طبق دستور رئیس جمهور تغییر نرخ ارزی رخ دهد، به میزانی که در قیمت کالاهای اساسی نظیر لبنیات، روغن، محصولات پروتئینی و ... اثر می گذارد، به رقم کالابرگ مردم باید اضافه شود. گفتنی است در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی عمومی و گسترده نداریم و همواره بازرسان وزارت جهاد، وزارت صمت و تعزیرات حکومتی اکیپ ها برقرار است و روز گذشته مسئولان قضایی از بازار بازدید داشتند و اکثر کالاها کمتر از قیمت ارشادی عرضه می شوند.

ناگفته نماند که در چنین شرایطی سودجویان هم بدنبال استفاده از فرصت ها هستند تا بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، از این رو دستگاه های نظارتی با تشدید نظارت ها باید جلوی گرانفروشی را بگیرند چراکه بنابر گفته کارشناسان بخشی از نوسانات قیمت ناشی از مشکلات سیستم توزیع و گرانفروشی است.

بررسی ها از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت هرکیلو مرغ ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزارتومان، شقه و راسته گوسفندی یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان، سردست و ران گوسفندی ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، سردست گوساله یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان، ران گوساله یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، گوشت چرخ کرده مخلوط یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی فله ۴۷۰ تا ۴۹۰ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ بسته بندی ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزارتومان است‌.

قیمت کنونی مرغ و تخم مرغ در بازار منطقی است

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: برآوردها حاکی از آن بود که از نیمه فروردین با افزایش تقاضا برای خرید، قیمت مرغ و تخم مرغ واقعی شود، درحالیکه تحقق این امر ۲۰ روز به تاخیر افتاد.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید همچون حقوق کارگری، نایلون، کارتن، شانه، ریزمغذی، دارو و واکسن و تورم موجود این اطمینان خاطر را داشتیم که سرکوب قیمت ناشی از تقاضا بوجود نخواهد آمد چرا که مشکل عرضه نداریم، اما بدلیل کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف، تولید کنونی مرغ و تخم مرغ جوابگوست.

طلاکش ادامه داد: قیمت کنونی مرغ و تخم مرغ در بازار واقعی است، اما این نگرانی وجود دارد که شرایط اقتصادی خانوار به گونه ای نباشد که تقاضا تحریک شود، از این رو دولت بنابر وعده های قبلی در پی آزادسازی نرخ ارز، رقم کالابرگ واقعی شود.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه کاهش تقاضا برای خرید ناشی از شرایط اقتصادی خانوار منجر به غیر اقتصادی بودن تولید می شود، افزود: رقم کالابرگ‌ متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی باید اصلاح شود تا خللی در قدرت خرید خانوار ایجاد نشود.

وی قیمت واقعی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با احتساب حاشیه سود عمده فروشی، خرده فروشی و توزیع قیمت هرکیلو تخم مرغ ۲۸۵ هزارتومان است که براین اساس اگر شانه غیربسته بندی ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزارتومان عرضه شود، کاملا منطقی است. گفتنی است هر شانه تخم مرغ بسته بندی شناسنامه دار ۳۰ تایی کمتر از ۵۵۰ هزارتومان عرضه می شود، همچنین در خصوص گوشت مرغ قیمت منطقی هرکیلو محصول ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزارتومان برای مصرف کننده است.

بکارگیری شبکه توزیع تعاونی ها راه حلی برای تنظیم بازار محصولات پروتئینی

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: مهم ترین‌چالش در خصوص نوسانات قیمت مربوط به مشکلات شبکه توزیع است چراکه فاصله قیمت درب مرغداری تا خرده فروشی بالاست.

به گفته وی، اختلاف قیمت از درب مرغداری تا خرده فروشی بر مبنای قانون مشخص است، اما وقتی به قانون عمل نمی شود، شاهد نوسانات قیمت در بازار هستیم که دستگاه های مسئول باید نظارت کنند.

قاسمی با تاکید بر بکارگیری شبکه توزیع تعاونی ها بیان کرد:نوسانات قیمت محصولات پروتئینی ناشی از مشکلات نظام توزیع و وجود عوامل واسطه و دلالان است، همچنین افزایش هزینه تمام شده تولید از دیگر عوامل است که با توزیع از طریق شبکه های تعاونی بخشی از مشکلات مرتفع می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه در خصوص تامین محصولات پروتئینی کشور حتی گوشت قرمز نیازی به واردات نداریم‌، افزود: بنابر آمار ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با احتساب سرانه مصرف نیاز کشور را جوابگوست و در خصوص گوشت مرغ و ماهی نیازی به واردات نداریم و تنها در ماهی تون واردات انجام می شود.

بنابر گفته کارشناسان، طی ماه های اخیر مرغداران با زیان چشمگیری در بازار روبرو بودند که استمرار این روند منجر به نابودی تولید و مشکلات امنیت غذایی می شد چراکه ایران در خصوص مرغ و تخم مرغ خودکفاست و در بحث گوشت قرمز هم تنها ۱۰ درصد نیاز از طریق واردات تامین می شود که حتی در صورت عدم واردات مشکلی در بحث بازار نخواهیم داشت؛ بنابراین قیمت ها و بازار به گونه ای باید باشد که حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دیده شود.