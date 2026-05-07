باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی رسمی خطاب به فرماندهان کشتی‌های تجاری حاضر در تنگه هرمز و آب‌های منطقه، آمادگی کامل بنادر کشور برای ارائه خدمات عمومی دریایی، پشتیبانی فنی و خدمات بهداشتی و پزشکی را اعلام کرد.

این پیام با هدف حفظ ایمنی دریانوردان، ارتقای قابلیت دریانوردی شناورها و تأمین رفاه خدمه کشتی‌ها صادر شده و از طریق مراکز مخابرات دریایی بنادر کشور به‌صورت رسمی مخابره می‌شود.

بر اساس این پیام، تمامی کشتی‌های در حال تردد در آب‌های منطقه، به‌ویژه شناورهای مستقر در آب‌های سرزمینی و لنگرگاه‌های ایران، می‌توانند در صورت نیاز از خدماتی نظیر تأمین آذوقه، سوخت، خدمات بهداشتی و پزشکی و همچنین اقلام مجاز مورد نیاز تعمیراتی بهره‌مند شوند.

سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ایمنی دریانوردی و ارائه خدمات بندری و دریایی انجام می‌شود و بیانگر آمادگی کامل بنادر کشور برای پشتیبانی از تردد ایمن و پایدار کشتی‌های تجاری در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی جهان است.

گفتنی است، این پیام از طریق شبکه‌های مخابرات دریایی و سامانه‌های VHF منطقه، روزی سه نوبت و به مدت سه روز متوالی اعلام می شود.

متن پیام مخابره‌شده خطاب به کلیه فرماندهان و مالکان کشتی‌های حاضر در تنگه هرمز و آب‌های منطقه چنین است:

به منظور رعایت حال دریانوردان و حفظ ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی ها، تمامی فرماندهان و مالکان کشتی ها می توانند از خدمات عمومی دریایی شامل آذوقه و سوخت و نیز خدمات بهداشتی و پزشکی و یا لوازم مجاز مورد نیاز تعمیراتی بهره مند گردند.

کلیه فرماندهان و مالکان کشتی‌ها می‌توانند برای دریافت خدمات عمومی دریایی، از طریق کانال ۱۶ VHF با مراکز کنترل ترافیک دریایی (VTS) نزدیک‌ترین بندر ایرانی یا نمایندگان محلی خود تماس گرفته و نیازمندی‌های خود را اعلام نمایند

