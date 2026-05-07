فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک انبار حاوی بیش از هزار و ۳۰۰ حلقه لاستیک احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان با هدف شناسایی و برخورد با عوامل مخل امنیت بازار از دپوی شمار زیادی لاستیک خودرو در انبار یک واحد صنفی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از اینکه این واحد اقدام به انبارسازی و احتکار لاستیک‌های خارجی و ایرانی می‌کند از انبار مربوطه بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از این انبار ۱ هزار و ۳۴۳ حلقه انواع لاستیک خودرو‌های سبک و نیمه سنگین به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: احتکار کالا ، مراجع قضایی
