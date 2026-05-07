رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در سال زراعی جاری ۶۸۱ ‏هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم قرار گرفته و پیش‌بینی ‏می‌شود امسال حدود یک میلیون تن گندم در استان تولید شود‎. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان؛  فاطمه محمدی- سعدی نقشبندی اظهار کرد: در سال زراعی جاری در ‏مجموع ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم دیم و آبی ‏قرار گرفته است و بر اساس برآورد‌های انجام شده تا این مقطع زمانی پیش‌بینی ‏می‌شود از هر هکتار به طور متوسط حدود ۱.۵ تن محصول گندم برداشت شود‎. ‎

وی با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته افزود: در سال زراعی گذشته در ‏مجموع یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن گندم در استان کردستان تولید شد که از این ‏میزان حدود ۸۰۳ هزار تن به عنوان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد. ‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه دولت محدودیتی برای ‏خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ندارد، گفت: متولی خرید گندم در کشور ‏شرکت بازرگانی دولتی است که در استان با مشارکت سازمان تعاون روستایی ‏اقدام به خرید گندم کشاورزان می‌کند و تا پایان فصل برداشت هر میزان گندم ‏تحویلی خریداری خواهد شد. ‏

نقشبندی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری بیان کرد: قیمت خرید ‏تضمینی گندم با احتساب ۳ درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید، ۲۹۵ ‏هزار ریال تعیین شده است و علاوه بر آن مبلغ ۲۰۰ هزار ریال نیز به عنوان ‏جایزه تحویل در نظر گرفته شده که در مجموع به ۴۹۵ هزار ریال برای هر ‏کیلوگرم می‌رسد. ‏

وی افزود: خرید تضمینی گندم در استان از طریق حدود ۸۰ مرکز خرید شامل ‏مراکز تعاون روستایی، سیلو‌های دولتی و خصوصی و همچنین کارخانجات آرد ‏انجام خواهد شد. ‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه به وضعیت مبارزه با آفات و ‏بیماری‌های گندم اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری تا نیمه اول اردیبهشت ‏ماه در حدود ۱۰۴ هزار هکتار از مزارع استان مبارزه با علف‌های هرز و در ‏‏۶۳ هزار و ۱۰۰ هکتار نیز مبارزه با آفات انجام شده است. 

وی با بیان اینکه هر ساله بخشی از مزارع ممکن است با خسارات ناشی از ‏عوامل خسارت‌زا مواجه شوند، گفت: با حضور کارشناسان بخش دولتی و ‏خصوصی در مزارع و ارائه توصیه‌های فنی تلاش می‌شود سهم این عوامل در ‏کاهش تولید به حداقل برسد. ‏

نقشبندی زمان آغاز برداشت گندم در استان را نیمه نخست تیرماه اعلام کرد و ‏افزود: برداشت این محصول تا پایان شهریورماه و در برخی مناطق حتی بیش از ‏این زمان ادامه خواهد داشت. ‏

وی در خصوص وضعیت مزارع گندم در سال جاری نیز گفت: بارندگی‌های ‏مؤثر پاییزه با تأخیر و در نیمه دوم آذرماه رخ داد که موجب شد بخشی از مزارع ‏در پاییز سبز نشوند یا رشد مناسبی نداشته باشند، اما در اواخر بهمن‌ماه با افزایش ‏مقطعی دما بخشی از عقب‌ماندگی رشد جبران شد. ‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با وجود سرمای فروردین و ‏اردیبهشت و عقب‌ماندگی نسبی مراحل رشدی مزارع، در مجموع وضعیت مزارع ‏تا حدود زیادی رضایت‌بخش است و بر اساس پیش‌بینی‌ها امسال حدود یک میلیون ‏تن گندم در استان تولید و حدود ۷۰۰ هزار تن آن خریداری خواهد شد. ‏

وی همچنین به برنامه‌های حمایتی از کشاورزان اشاره کرد و گفت: تأمین کود‌های ‏شیمیایی و سوخت یارانه‌ای، بیمه فراگیر مزارع گندم، ارائه توصیه‌های فنی توسط ‏کارشناسان بخش خصوصی ودولتی، نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت، ایجاد مزارع الگویی و ‏اجرای طرح خرید تضمینی محصول گندم از جمله مهم‌ترین اقدامات حمایتی از ‏کشاورزان است. ‏

نقشبندی در پایان درباره چالش‌های فصل برداشت اظهار کرد: تأمین کمباین از ‏طریق کمباین‌های بومی و همچنین ورود کمباین‌های مهاجر به استان انجام می‌شود ‏و مهم‌ترین موضوع در این زمینه نظارت بر معاینه فنی کمباین‌ها و کنترل میزان ‏افت و ریزش محصول است که توسط اکیپ‌های نظارتی انجام خواهد شد. ‏

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای حمل‌ونقل محصول و اجرای مناسب خرید ‏تضمینی نیز در قالب کارگروه‌های برداشت و خرید تضمینی استان و با برگزاری ‏جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط پیش از آغاز فصل برداشت انجام خواهد شد. ‏

برچسب ها: کردستان ، تولیدگندم ، جهادکشاورزی کردستان
