باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- سعدی نقشبندی اظهار کرد: در سال زراعی جاری در مجموع ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم دیم و آبی قرار گرفته است و بر اساس برآوردهای انجام شده تا این مقطع زمانی پیشبینی میشود از هر هکتار به طور متوسط حدود ۱.۵ تن محصول گندم برداشت شود.
وی با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته افزود: در سال زراعی گذشته در مجموع یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن گندم در استان کردستان تولید شد که از این میزان حدود ۸۰۳ هزار تن به عنوان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه دولت محدودیتی برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ندارد، گفت: متولی خرید گندم در کشور شرکت بازرگانی دولتی است که در استان با مشارکت سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید گندم کشاورزان میکند و تا پایان فصل برداشت هر میزان گندم تحویلی خریداری خواهد شد.
نقشبندی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم با احتساب ۳ درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید، ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده است و علاوه بر آن مبلغ ۲۰۰ هزار ریال نیز به عنوان جایزه تحویل در نظر گرفته شده که در مجموع به ۴۹۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم میرسد.
وی افزود: خرید تضمینی گندم در استان از طریق حدود ۸۰ مرکز خرید شامل مراکز تعاون روستایی، سیلوهای دولتی و خصوصی و همچنین کارخانجات آرد انجام خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه به وضعیت مبارزه با آفات و بیماریهای گندم اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری تا نیمه اول اردیبهشت ماه در حدود ۱۰۴ هزار هکتار از مزارع استان مبارزه با علفهای هرز و در ۶۳ هزار و ۱۰۰ هکتار نیز مبارزه با آفات انجام شده است.
وی با بیان اینکه هر ساله بخشی از مزارع ممکن است با خسارات ناشی از عوامل خسارتزا مواجه شوند، گفت: با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در مزارع و ارائه توصیههای فنی تلاش میشود سهم این عوامل در کاهش تولید به حداقل برسد.
نقشبندی زمان آغاز برداشت گندم در استان را نیمه نخست تیرماه اعلام کرد و افزود: برداشت این محصول تا پایان شهریورماه و در برخی مناطق حتی بیش از این زمان ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت مزارع گندم در سال جاری نیز گفت: بارندگیهای مؤثر پاییزه با تأخیر و در نیمه دوم آذرماه رخ داد که موجب شد بخشی از مزارع در پاییز سبز نشوند یا رشد مناسبی نداشته باشند، اما در اواخر بهمنماه با افزایش مقطعی دما بخشی از عقبماندگی رشد جبران شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با وجود سرمای فروردین و اردیبهشت و عقبماندگی نسبی مراحل رشدی مزارع، در مجموع وضعیت مزارع تا حدود زیادی رضایتبخش است و بر اساس پیشبینیها امسال حدود یک میلیون تن گندم در استان تولید و حدود ۷۰۰ هزار تن آن خریداری خواهد شد.
وی همچنین به برنامههای حمایتی از کشاورزان اشاره کرد و گفت: تأمین کودهای شیمیایی و سوخت یارانهای، بیمه فراگیر مزارع گندم، ارائه توصیههای فنی توسط کارشناسان بخش خصوصی ودولتی، نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت، ایجاد مزارع الگویی و اجرای طرح خرید تضمینی محصول گندم از جمله مهمترین اقدامات حمایتی از کشاورزان است.
نقشبندی در پایان درباره چالشهای فصل برداشت اظهار کرد: تأمین کمباین از طریق کمباینهای بومی و همچنین ورود کمباینهای مهاجر به استان انجام میشود و مهمترین موضوع در این زمینه نظارت بر معاینه فنی کمباینها و کنترل میزان افت و ریزش محصول است که توسط اکیپهای نظارتی انجام خواهد شد.
وی افزود: هماهنگیهای لازم برای حملونقل محصول و اجرای مناسب خرید تضمینی نیز در قالب کارگروههای برداشت و خرید تضمینی استان و با برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط پیش از آغاز فصل برداشت انجام خواهد شد.