افتتاحیه متمرکز طرح جی نف و طرح پلاک کوبی کدپستی هوشمند ده رقمی با نصب اولین پلاک در منزل پدر زنده یاد صابر کاظمی والیبالیست تیم ملی در روستای قانقرمه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی-  ایزدپناه مدیر کل پست گلستان در این باره گفت: اولین پلاک کدپستی هوشمند منقش به تصویر قهرمان ملی زنده یاد صابر کاظمی نصب شد و مقرر گردید طی روز‌های آتی حدود ۱۲۰۰ پلاک در روستای قانقرمه نصب شود.

وی افزود: از مزایا و قابلیت‌های این پلاک میتوان به احراز نشانی، دریافت خدمات غیر حضوری دهیاری بخشداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان بوسیله بارکد qr تعبیه شده، پیاده سازی و بارگذاری اطلاعات آب و برق و گاز و سایر دستگاه ها، شناسنامه دار شدن املاک و احراز هویت مکان و ... اشاره کرد.

برچسب ها: کد پستی ، صابر کاظمی
