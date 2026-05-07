هاشمی در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی از عملکرد درخشان این نهاد در خدمات رسانی به جامعه و عملکرد قابل قبول آن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت ۱۷ اردیبهشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به شرح زیر است:

به نام خدا

شجره طیبه بسیج سازندگی که به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (ره) در هفدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ بنیان گذاری شده، با تکیه بر روحیه جهادی و بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی، همواره در تحقق آرمان‌های عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی نقشی شایسته داشته است.

این نهاد انقلابی در طول ۲۶ سال گذشته، همواره منشأ خیر و برکت بوده و به پشتوانه عظیم توانمندی مردم در توسعه مناطق محروم و کم برخوردار، عملکردی درخشان و قابل قبول از خود به جای گذاشته است.

بسیج سازندگی در مسیر رشد و بالندگی، ضمن بسط دامنه وظایف و اختیارات خود در خدمات رسانی به جامعه، در امدادرسانی به مردم در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، زدودن محرومیت از چهره مناطق کمتر برخوردار با برپایی اردو‌های جهادی، اجرای پروژه‌های عمرانی، انجام برنامه‌های فرهنگی و ...، کمک به احداث کارگاه‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های زودبازده و ... سنگ تمام گذاشته است.

مرور دستاورد‌های بسیج سازندگی در استان خراسان جنوبی، سندی متقن بر دوراندیشی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در تأسیس بسیج سازندگی به عنوان الگویی موفق برای حل مسائل کشور با اتکای بر توان گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی می‌باشد.

اینجانب ضمن تبریک سالروز تأسیس بسیج سازندگی به همه بسیجیان، جهاد گران و کارکنان خدوم، مخلص و همیشه در صحنه این نهاد مقدس در خراسان جنوبی، از تلاش‌های این عزیزان در راستای محرومیت زدایی از مناطق مختلف استان قدردانی می‌کنم.

امید که همه ما بتوانیم در عمل به آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی و تحقق سیاست‌های دولت، گام‌های بلندی برداریم و در کوتاه کردن مسیر پیشرفت روزافزون ایران اسلامی، نقشی بسزا ایفا نماییم.

استاندار خراسان جنوبی

سیدمحمدرضا هاشمی