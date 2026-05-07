باشگاه خبرنگاران جوان - اسکات اندرسون، روزنامهنگار و نویسنده آمریکایی، در پاسخ به سؤال مجری سیانان درباره اینکه آیا ترامپ درباره پیروزی در جنگ لاف میزند و در نهایت سرافکنده خواهد شد، گفت: بله، در واقع، به نظرم تقریباً همین حالا هم به آن نقطه رسیدهایم؛ یعنی قرار است مذاکرهای صورت بگیرد و ترامپ مجبور خواهد شد عقبنشینی کند.
او افزود: مهم نیست چقدر بمباران کنید؛ نمیتوانید پهپادها، قایقهای تندرو، مینها یا ابزارهایی که اکنون ایرانیان برای تلافیجویی در اختیار دارند را از بین ببرید شما یک موشک میلیون دلاری شلیک میکنید تا یک پهپاد ۲۰ هزار دلاری را نابود کنید؛ پهپادهایی که تعدادشان نامحدود است.