باشگاه خبرنگاران جوان _ محمودرضا فراهانی گفت: خسارت برآورده شده اولیه این آتشسوزی ۱۵ میلیارد ریال اعلام شده که ممکن است افزایش یابد.
وی بیان کرد: ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه جاری این منطقه دچار حریق شد که بلافاصله عوامل امدادی و مدیریت بحران استان مرکزی در منطقه حاضر شدند و آتش پس از ۱۵ ساعت مهار شد.
رئیس حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تالاب میقان اراک ۲۵ هزار هکتار وسعت دارد و زیستگاه ۱۴۰ گونه پرنده است و سالانه ۵۳ گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب میشوند که از مهمترین آنها میتوان به درنای خاکستری، چنگر، خوتکا، اردک نوکپهن، فلامینگو، غاز خاکستری، هوبره، تنجه، حواصیل و اردک سرسبز اشاره کرد.
