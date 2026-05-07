پایگاه خبری اروپایی به نقل از بنیاد «هاینریش بل» گزارش داد استقرار نیروهای نظامی اروپا در منطقه هند-اقیانوسیه در سال‌ ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه خبری اروپایی یورواکتیو در گزارشی به نقل از بنیاد تحقیقاتی «هاینریش بل» اعلام کرد که حضور نظامی کشور‌های اتحادیه اروپا در منطقه هند - اقیانوسیه به بالاترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده است.

در گزارش یورواکتیو آمده است: استقرار نیرو‌های نظامی فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند در این منطقه در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ میلادی به اوج خود رسیده است و این بالاترین میزان از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، فرانسه به عنوان بازیگر اصلی نظامی اروپا در منطقه هند - اقیانوسیه شناخته می‌شود و پیشتاز استقرار نیرو‌های نظامی در این منطقه است.

این گزارش می‌افزاید: اروپا اکنون بیش از یک هزار همکاری امنیتی و دفاعی در منطقه هند - اقیانوسیه انجام داده که نزدیک به ۶۰ درصد از آنها فقط در دهه جاری میلادی ثبت شده است.

یورواکتیو در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه کشور‌های اروپایی به صورت پراکنده و ناهماهنگ عمل می‌کنند، آورده است: همین موضوع باعث تضعیف تأثیرگذاری ژئواستراتژیک آنها شده است و برای مثال، شرکت‌های دفاعی اروپایی در کشور‌هایی مانند هند و یا اندونزی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این پایگاه خبری در پایان گزارش خود خاطرنشان کرده است که برای مقابله با این مشکل، باید ایجاد یک «ردیاب فعالیت‌های اتحادیه اروپا در منطقه هند - اقیانوسیه» و گسترش مشارکت‌ها فراتر از شرکای سنتی مانند هند و ژاپن به کشور‌هایی نظیر فیلیپین، مالزی و کشور‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام در دستور کار اروپایی‌ها قرار گیرد.