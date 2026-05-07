رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با ورود بیش از ۱۵ هزار زائر و عوامل ایرانی تا پایان ۱۶ اردیبهشت، عملیات اعزام حج تمتع کشورمان به نیمه مسیر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین روند اعزام‌ها گفت: شمار زائران و عوامل ایرانی وارد شده به سرزمین وحی تا پایان روز چهارشنبه از ۱۵ هزار نفر فراتر رفته و عملیات انتقال به مدینه منوره به نیمه راه رسیده است.

وی با بیان اینکه اعزام‌ها از سه ایستگاه پروازی در حال انجام است، افزود: در روز‌های آینده سایر زائران نیز به عربستان منتقل می‌شوند و در مجموع حدود ۳۰ هزار نفر در قالب کاروان‌های حج تمتع اعزام خواهند شد.

رشیدیان با تأکید بر اینکه همه زائران امسال «مدینه‌قبل» هستند، اظهار داشت: پس از اقامت در مدینه، انتقال به مکه مکرمه با قطار سریع‌السیر حرمین انجام می‌شود. بر این اساس، تا پایان امروز حدود ۵ هزار نفر در مکه و ۱۰ هزار نفر در مدینه حضور دارند و سایر زائران نیز به‌تدریج برای انجام مناسک راهی مکه خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره خدمات اجرایی به زائران گفت: خدمات تغذیه و تدارکات به‌خوبی در حال انجام است؛ در مدینه یک آشپزخانه متمرکز و سه هتل‌پخت فعال است و در مکه نیز دو آشپزخانه متمرکز مسئولیت طبخ و توزیع غذا را بر عهده دارند.

وی در خصوص خدمات درمانی افزود: در حال حاضر دو درمانگاه در مدینه و سه درمانگاه در مکه فعال است و سایر مراکز نیز به‌تدریج راه‌اندازی می‌شوند. همچنین طی این مدت چهار نفر از زائران در مرکز طرف قرارداد با کشور میزبان بستری شدند که یک نفر ترخیص شده و سه نفر دیگر در حال درمان هستند.

رشیدیان در پایان درباره مشکل معدود زائران در صدور ویزا گفت: ویزای همراهان تعداد معدودی از زائران هنوز صادر نشده که این موضوع به مشکلات سیستمی در زمان جنگ تحمیلی در انتقال مشخصات و عدم دریافت رقم طلب بازمی‌گردد و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری‌های فی مابین این مسئله به‌زودی برطرف شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگرنفری۲۰۰میلیون خرج کنن میشه۳هزارمیلیارد..۳هزارنفر میتونن یخچال کولر و تلویزیون وگاز و رختخواب باچیزای دیگه بخرن .ولی افسوس که عقل ندارن وبرای خداهم نمیرن.فقط میرن بهشون بگن حاجی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرین
