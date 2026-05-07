کیم سونگ، نماینده پیونگ یانگ در سازمان ملل، در کنفرانس بازنگری NPT اعلام کرد کره شمالی به هیچ یک از تعهدات این معاهده پایبند نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیم سونگ نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل در بیانیه‌ای رسمی در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد که پیونگ یانگ در هیچ شرایطی به این معاهده متعهد نیست.

به گزارش خبرگزاری رسمی دولتی کره شمالی (KCNA)، کیم سونگ در این بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و برخی کشور‌های دیگر با مطرح کردن موضوع سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی، در حال خراب کردن فضا در یازدهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند که در مقر سازمان ملل برگزار می‌شود.

وی افزود: موضع کره شمالی به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای طبق اظهارات گزاف یا خواسته‌های یکجانبه طرف‌های خارجی تغییر نخواهد کرد.

کیم سونگ تاکید کرد: بار دیگر این موضوع را شفاف اعلام می‌کنم که کره شمالی به هیچ وجه به هیچ یک از تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایبند نیست.

نماینده کره شمالی در سازمان ملل همچنین اظهارات آمریکا و متحدانش مبنی بر لزوم پایبندی پیونگ یانگ به پیمان «ان‌پی‌تی» را نقض آشکار روح این پیمان و نادیده گرفتن اصول بین‌المللی دانست.

کیم سونگ با اشاره به خروج قانونی کره شمالی از پیمان ان‌پی‌تی بر اساس ماده دهم این پیمان که حق خروج را برای کشور‌های عضو به رسمیت می‌شناسد، خاطرنشان کرد که موضوع اصلی کنفرانس باید جلوگیری از نقض تعهدات این پیمان توسط ایالات متحده و برخی از کشور‌هایی باشد که از تعهدات خود ذیل NPT در مورد خلع سلاح هسته‌ای سرپیچی می‌کنند و به گسترش سلاح‌های هسته‌ای متوسل می‌شوند از جمله تأمین نیرو‌های بازدارنده گسترده و انتقال فناوری ساخت زیردریایی هسته‌ای.

وی در پایان تاکید کرد که کشورش به انجام تعهدات خود تحت قانون سیاست ملی نیرو‌های هسته‌ای و قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق کره که جایگاه قانونی یک کشور هسته‌ای را تثبیت می‌کند، متعهد خواهد ماند تا به طور مؤثر در تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تضمین صلح، امنیت و ثبات استراتژیک جهانی مشارکت کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش مسئولین ما هم کمی جربزه رهبر کره شمالی رو داشتند دریغ
Iran (Islamic Republic of)
محیا
۱۴:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت احسنت کار درست همینه ! ایران هم باید همین کارو بکنه ! رهبرمان شهید نشده که ما باج به شغال بدیم!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلا دنیا به کره شمالی کار ندارد وبه رسمیت نمی شناسند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مجلس قرار بود خروج ایران از ان پی تی را اعلام کند.
پس چی شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پوچ مغز ترین رئیس جمهور دنیاس. خودخواه و تک بعدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
زندگی در جهان شتر گاو پلنگ ،کره شمالی اتمی بیخ گوش امریکا برای امنیت ومنافع جهانی آمریکا خطری ندارد ولی آنطرف دنیا هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای امریکاکشوری به نام ایران که فقط به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی برای کشاورزی وداروسازی می باشد برای امنیت ومنافع جهانی یانکی های جهان خوار و زورگو خطر دارد ،واقعا خودتان ازین استدلال مسخره تان خنده تان نمیگیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این کار درست رو کرد دیگه کسی جرات نداره بهش چپ نگاه کنه
هر از گاهی هم کیم جون اون ؛ بمب هاشو درمیاره یه دستمال میکشه ذوقشو میکنه همه ببینن میزه سرجاش !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک ملت گرسنه و برده و یک حاکم مستبد و دارای بمب اتمی این چیزی است که به دنبال آن هستی؟ مگه الان کسی به کره جنوبی فیلیپین تایلند اندونزی و ژاپن و صدها کشور بدون بمب اتم نگاه چپ انداخته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلا نه تورو نه کشورتو کسی آدم حساب نمیکنه.واسه همینه . بود و نبودت یکیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا کسی که از مشکلات دنیا خودش رو بیرون کشیده و خودخواهانه برای خودش زندگی میکنه هم خودش هم مردم وکشورش هیچ فایده ایی برای دنیا ندارن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۵۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام
افرین که پایبند نیستی هر کشور مستقلی به mpt پایبند باشه ضرر میکنه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بهترین وفهیمترین دولت دنیا که صهیونیسم را خوب شناخته با اینکه دین ندارد ولی ازاده است کاش ما هم یکی داشتیم
-
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بهترین رهبرراداشتیم وقدرش راندانستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگری سربه اونجا می‌رفتی اصلن اینقدر خوش خیال نبودی،فقیرترین و بی خبر ترین مردم در کهکشان راه شیری،گرفتار عده ای مستبد و باده گستر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو کره شمالی یکی اختلاس کنه اعدامه نه بره کانادا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
با تمام بدی هاش اینو قبول دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هرچی باشه بمب اتم واقعی دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فایده ایی نداره براشون مگه کره جنوبی نداره بهش حمله کردن؟ اگه بخواد استفاده کنه یا باهاش تهدید کنه اون بمب نمی تونه مانع نابودیش بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چون سرش تو لاک خودشه کاریش ندارن زیاد
-
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیرچون بمب اتم داره وآمریکا هم درتیررسشه.آره نازنین اوهام وخیالات مشکل اصلی کسانیست که دشمن شناسی بلدنیستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نخیررررر ؛دانمارک هم سرش تو کار خودش بود چرا بهش کار دارن؟گریلندش رو میخوان
چون بمب اتم داره کاریش ندارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کره شمالی بمب اتمشم مثل خبر قهرمانی جام جهانیش فیکه وگرنه تاالان صدبار کره جنوبیو با خاک یکسان کرده بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخر و عاقبت برجامو دیدن و دیگه عمرا زیر بار خلع سلاح هسته ای برن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر وقت آمریکا رفت زیر ان پی تی اینام میرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط کره شمالی، هند، اسرائیل و پاکستان عضوش نیستن. npt کارش بازرسی از تاسیسات اتمی هستش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناشناس ۱۲: ۱۲
پاکستان بود خودش خارج شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
و هر وقت هم اسرائیل محو شد...
