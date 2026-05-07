کیم سونگ، نماینده پیونگ یانگ در سازمان ملل، در کنفرانس بازنگری NPT اعلام کرد کره شمالی به هیچ یک از تعهدات این معاهده پایبند نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیم سونگ نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل در بیانیهای رسمی در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) تأکید کرد که پیونگ یانگ در هیچ شرایطی به این معاهده متعهد نیست.
به گزارش خبرگزاری رسمی دولتی کره شمالی (KCNA)، کیم سونگ در این بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر با مطرح کردن موضوع سلاحهای هستهای کره شمالی، در حال خراب کردن فضا در یازدهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هستند که در مقر سازمان ملل برگزار میشود.
وی افزود: موضع کره شمالی به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هستهای طبق اظهارات گزاف یا خواستههای یکجانبه طرفهای خارجی تغییر نخواهد کرد.
کیم سونگ تاکید کرد: بار دیگر این موضوع را شفاف اعلام میکنم که کره شمالی به هیچ وجه به هیچ یک از تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) پایبند نیست.
نماینده کره شمالی در سازمان ملل همچنین اظهارات آمریکا و متحدانش مبنی بر لزوم پایبندی پیونگ یانگ به پیمان «انپیتی» را نقض آشکار روح این پیمان و نادیده گرفتن اصول بینالمللی دانست.
کیم سونگ با اشاره به خروج قانونی کره شمالی از پیمان انپیتی بر اساس ماده دهم این پیمان که حق خروج را برای کشورهای عضو به رسمیت میشناسد، خاطرنشان کرد که موضوع اصلی کنفرانس باید جلوگیری از نقض تعهدات این پیمان توسط ایالات متحده و برخی از کشورهایی باشد که از تعهدات خود ذیل NPT در مورد خلع سلاح هستهای سرپیچی میکنند و به گسترش سلاحهای هستهای متوسل میشوند از جمله تأمین نیروهای بازدارنده گسترده و انتقال فناوری ساخت زیردریایی هستهای.
وی در پایان تاکید کرد که کشورش به انجام تعهدات خود تحت قانون سیاست ملی نیروهای هستهای و قانون اساسی جمهوری دموکراتیک خلق کره که جایگاه قانونی یک کشور هستهای را تثبیت میکند، متعهد خواهد ماند تا به طور مؤثر در تلاشهای جامعه بینالمللی برای تضمین صلح، امنیت و ثبات استراتژیک جهانی مشارکت کند.