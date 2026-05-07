معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ادامه روند صعودی فروش برق در بورس انرژی خبر داد و گفت: با ابلاغ آیین‌نامه جدید، زمینه برای افزایش سهم معاملات و شفافیت بیشتر در این بازار فراهم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به روند توسعه بازار برق در بورس انرژی گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم فروش برق در بورس باید تا پایان این برنامه به ۶۰ درصد برسد.

وی افزود: براساس آخرین آمار، سهم فروش برق از طریق بورس انرژی در سال گذشته حدود ۳۸ درصد بوده که بیانگر روندی تدریجی، اما رو به رشد در توسعه این بازاراست.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای تسریع این روند تصریح کرد:*آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ به تصویب رسیده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. * این آیین‌نامه می‌تواند نقش مهمی در تقویت معاملات برق در بورس انرژی داشته باشد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند خرید و فروش برق در بورس تسهیل می‌شود و انتظار می‌رود حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش یابد؛ موضوعی که شفافیت بیشتر، رقابت‌پذیری بالاتر و بهبود کارایی در صنعت برق کشور را به دنبال خواهد داشت.

منبع: وزارت نیرو

