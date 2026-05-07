باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی موی‌تای آقایان کشور برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی، با حضور ۱۴ ورزشکار برتر از سراسر کشور، از ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی شهید کشوری در حال برگزاری است.

در این مرحله از اردو، دانیال فتحی و کمال احمدیان به‌عنوان نمایندگان استان کردستان حضور دارند و تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی و سرمربی تیم ملی پیگیری می‌کنند.

دعوت این دو رزمی‌کار کردستانی به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران این استان در رشته موی‌تای و جایگاه رو به رشد آنها در سطح ملی است.