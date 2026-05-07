در ادامه اجرای طرح «سفیر کتاب» در مناطق عشایری استان فارس، جشنواره کتابخوانی دانش‌آموزان عشایر فارس با اجرای «پیک هدهد سفید» برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس اظهار کرد: جشنواره کتابخوانی دانش‌آموزان عشایر استان فارس با عنوان «پیک هدهد سفید»، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان عشایری و اثرسنجی طرح سفیر کتاب در فارس در حال برگزاری است.

او گفت: این جشنواره در ادامه طرح «سفیر کتاب» که با محوریت کتاب‌رسانی به مناطق عشایری استان فارس است، طراحی شده و با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس و آموزش و پرورش عشایری استان برگزار می‌گردد. پیک کتابخوانی «هدهد سفید» به‌عنوان ابزار اصلی این جشنواره، بستری آموزشی و خلاقانه برای مشارکت فعال دانش‌آموزان عشایری در فرآیند کتابخوانی فراهم کرده است.

فیروزی با بیان اینکه این رویداد از زمستان سال گذشته آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت، افزود: تمامی دانش‌آموزان عشایری مقطع ابتدایی استان فارس که جمعیتی حدود ۲ هزار نفر را شامل می‌شوند، در این جشنواره مشارکت خواهند داشت و به همین تعداد، پیک هدهد سفید توزیع می‌شود. توزیع و جمع‌آوری این پیک‌ها از طریق سفیران کتاب آموزش و پرورش عشایری انجام می‌شود. دانش‌آموزان شرکت‌کننده فرصت دارند تا ۳۱ اردیبهشت ماه پیک‌های خود را تکمیل و تحویل دهند و از جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی جشنواره بهره‌مند شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: در قالب این جشنواره، دفترچه‌ای با عنوان «پیک هدهد سفید» در اختیار دانش‌آموزان عشایری مقطع ابتدایی قرار می‌گیرد تا پس از مطالعه کتاب‌های غیردرسی، فعالیت‌های متنوع مرتبط با کتابخوانی را در آن ثبت کنند. دانش‌آموزان می‌توانند خلاصه یا چکیده‌ای از کتاب‌های خوانده‌شده را بنویسند، آموخته‌های خود را در چند جمله بیان کنند یا با خلاقیت فردی، پایان یکی از داستان‌ها را به سلیقه خود تغییر دهند.

فیروزی با تصریح اینکه نوشتن نامه به نویسنده کتاب، ترسیم نقاشی از محتوای داستان‌ها و انجام فعالیت‌های هنری و نوشتاری دیگر از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در پیک هدهد سفید است، افزود: هدف این برنامه، تقویت مهارت‌های خواندن، نوشتن، تفکر خلاق و بیان احساسات طراحی شده است.

او خاطرنشان کرد: جشنواره «پیک هدهد سفید» گامی مؤثر در راستای عدالت فرهنگی، ترویج کتابخوانی در مناطق عشایری و پرورش استعداد‌های نسل آینده به شمار می‌رود.

منبع: کتابخانه های عمومی فارس

برچسب ها: عدالت فرهنگی ، کوچ ، کتابخانه‌های عمومی فارس ، سفیر کتاب ، دانش‌آموزان عشایر
خبرهای مرتبط
گسترس خدمات کتابخانه‌ای با هدف توسعه عدالت فرهنگی
برای نخستین بار.
طرح دوچرخه کتاب و سفیر کتاب در خراسان شمالی اجرایی شد
تامین اعتبار ۶۰۰ میلیون ریالی در حوزه فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
گام تازه شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا
چالش های باغ های نی ریز؛ از خشکی برگ ها تا آفت گلوگاه انار
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
آخرین اخبار
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
چالش های باغ های نی ریز؛ از خشکی برگ ها تا آفت گلوگاه انار
گام تازه شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا
صدور بالغ بر ۳۰ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در فارس
احداث همزمان ۶ پروژه آموزشی برای اولین بار در تاریخ شهر صدرا
جادوی دل ربای بهار در بوستان خانواده کازرون؛ روایتی از طراوت، رنگ و شادی + فیلم و تصاویر
جنگ رمضان نخستین رویارویی مستقیم استکبار با جمهوری اسلامی بود
ادای احترام خادمان حرم شاهچراغ(ع) به مقام والای شهدای دانش‌آموز میناب + فیلم
شب شصت و نهم تجمع مردمی شیراز + فیلم