باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فروش فوری و فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح عادی از امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه) آغاز شد.

در این دوره از طرح فروش، ایران‌خودرو محصولات خود را بدون قرعه‌کشی و بدون اعمال محدودیت پلاک فعال، با موعد تحویل ۳۰ و ۹۰ روزه عرضه کرده است.

روز گذشته ثبت‌نام متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده آغاز شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه داشت که به گفته متقاضیان، ظرفیت ثبت‌نام در کمتر از یک ساعت پر شد.

ثبت‌نام متقاضیان عادی نیز از امروز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت، ساعت ۹ صبح فعال شده و تا تکمیل ظرفیت در دسترس خواهد بود. متقاضیان باید به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.

گفتنی است با توجه به اینکه در این دوره متقاضیان عادی امکان ثبت‌نام دارند، به نظر می‌رسد روند ثبت‌نام دشوارتر بوده و از سوی دیگر ظرفیت نسبت به سایر طرح‌ها بسیار سریع‌تر تکمیل می‌شود.

در این طرح، خانواده تارا در نسخه‌های دستی V1، اتوماتیک V4 و توربوشارژ، سورن پلاس XU7 و سورن پلاس TU5P، پژو 207 دستی با سقف فلزی و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می‌شود.

فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه (صرفاً برای تارا اتوماتیک V4) و فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه (برای سایر محصولات) انجام می‌شود.

گفتنی است در این دوره از فروش فوق‌العاده، ایران‌خودرو محصولاتی که بیشترین اختلاف قیمتی داشته‌اند، از جمله ری‌را و هایما را عرضه نکرده است و به نظر می‌رسد این شرکت همچنان قصد دارد اختلاف قیمت ۲ میلیارد تومانی را در بازار حفظ کند.

قیمت محصولات ایران خودرو

نظرات کاربران
ناشناس
۰۵:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فروش فوری و فوق‌العاده محصولات دزدان خودرو آغاز شد !
ناشناس
۰۳:۲۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم ناموسا نخرید
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ثبت نام یا توزیع رانت
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بسیار هم عالی! قیمت رو ببرید بالا و بالاتر و از اون طرف فروش فوق العاده بزارید تا مردم سر اختلاف قیمت بازار و کارخانه با ولع‌ بیشتر فریب بخورن. دم‌تون گرم با این اتاق فکری ک دارید...
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این کیفیت تولیدات ته قیمتشون باید تهش 200 میلیون باشه
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سایت برای مردم عادی کند است و یا باز نمی شود
ناشناس
۱۸:۳۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
سود کلان برای گروه خاص
گرانی خودرو و آرزوی خرید خودرو برای مردم
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
قرعه کشی نیست یعنی کلاهبرداریه
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنویسید دزدی شروع شد
احمدرضا
۱۶:۲۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بقران روز قیامت همتون باید پاسخگو باشین با این رانت بازی که میکنید ۶ساله دارم ثبت نام میکنم ۳۶بار اسم نوشتم اما برنده نشدم ،خدا نگذره ازتون
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش بجای مجتمع فولاد آمریکا این دوتا کارخونه کلاهبردارو با خاک یکسان میکرد
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر ایران خودرو و سایپا
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
۱۵:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشین ایرانی شده بالای یک میلیارد . ۳۰۰ میلیون هم نمیارزه
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به مردم ظلم و ستم نکنید؛
لعنت خدا بر مافیای خودرو.
حسن
۱۴:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر قرعه کشی بود احتمال صفر درصد! وجود داشت اسممون در بیاد(یا حداقل میدونستیم ثبت نام کردیم)نه مثل الان که اصلا سایت بالا نمیومد.مردم رو مسخره کردن.
