باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فروش فوری و فوقالعاده محصولات ایرانخودرو در قالب طرح عادی از امروز (پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشتماه) آغاز شد.
در این دوره از طرح فروش، ایرانخودرو محصولات خود را بدون قرعهکشی و بدون اعمال محدودیت پلاک فعال، با موعد تحویل ۳۰ و ۹۰ روزه عرضه کرده است.
روز گذشته ثبتنام متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده آغاز شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه داشت که به گفته متقاضیان، ظرفیت ثبتنام در کمتر از یک ساعت پر شد.
ثبتنام متقاضیان عادی نیز از امروز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت، ساعت ۹ صبح فعال شده و تا تکمیل ظرفیت در دسترس خواهد بود. متقاضیان باید به سامانه فروش اینترنتی ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.
گفتنی است با توجه به اینکه در این دوره متقاضیان عادی امکان ثبتنام دارند، به نظر میرسد روند ثبتنام دشوارتر بوده و از سوی دیگر ظرفیت نسبت به سایر طرحها بسیار سریعتر تکمیل میشود.
در این طرح، خانواده تارا در نسخههای دستی V1، اتوماتیک V4 و توربوشارژ، سورن پلاس XU7 و سورن پلاس TU5P، پژو 207 دستی با سقف فلزی و سقف شیشهای، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه میشود.
فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه (صرفاً برای تارا اتوماتیک V4) و فروش فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه (برای سایر محصولات) انجام میشود.
گفتنی است در این دوره از فروش فوقالعاده، ایرانخودرو محصولاتی که بیشترین اختلاف قیمتی داشتهاند، از جمله ریرا و هایما را عرضه نکرده است و به نظر میرسد این شرکت همچنان قصد دارد اختلاف قیمت ۲ میلیارد تومانی را در بازار حفظ کند.