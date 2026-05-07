فینال لیگ قهرمانان اروپا در ۹ خرداد، امضای خاص خود را دارد: حضور دو مربی اسپانیایی، لوئیس انریکه و میکل آرتتا، روی نیمکت دو تیم فینالیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تیم‌های اسپانیایی در فینال امسال حضور ندارند، اما فوتبال این کشور با حضور لوئیس انریکه و میکل آرتتا، ستاره‌چینی می‌کند. این دو مربی که در بهترین دوران کاری خود به سر می‌برند، هر کدام با انگیزه‌ای متفاوت به مصاف هم می‌روند.

لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن، به دنبال سومین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان و دومین جام متوالی با تیم فرانسوی است. پیروزی در این فینال، او را به یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ اروپا تبدیل می‌کند و با کسب دومین جام در فرانسه، او را به بهترین سرمربی تاریخ باشگاه پاری‌سن‌ژرمن ارتقا می‌دهد؛ دستاوردی که ارزش زیادی دارد.

در سمت مقابل، میکل آرتتا هدفی دشوارتر و تاریخی‌تر را دنبال می‌کند: کسب اولین قهرمانی تاریخ آرسنال در لیگ قهرمانان. توپچی‌ها حتی در دوران طلایی با تیری آنری و تحت هدایت آرش ونگر نیز نتوانستند بر اروپا چیره شوند و در فینال پاریس شکست خوردند. حالا آرتتا در بوداپست به دنبال جبران آن شکست و بازگرداندن آن شکوه از دست رفته است.

نکته جالب اینجاست که حضور دو سرمربی اسپانیایی روی نیمکت‌های فینال لیگ قهرمانان، اتفاقی بی‌سابقه است. حتی در فینال‌هایی که هر دو تیم اسپانیایی بودند (مانند رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادرید یا رئال مادرید مقابل والنسیا)، هرگز چنین موقعیتی پیش نیامده بود. بنابراین، برنده نهایی، حداقل از منظر هدایت تیم، یک اسپانیایی خواهد بود.

تا رسیدن به روز فینال، هر دو مربی می‌توانند به این افتخار کنند که برگی جدید در تاریخ فوتبال اسپانیا ورق زده‌اند.

