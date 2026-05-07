باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلینیا رئیس مرکز اطلاعات وکنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور در صبح روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.
وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات با بارش باران و مهگرفتگی همراه هستند و سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای مازندران، خراسان شمالی و گلستان خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیس، سفر ایمنی را تجربه کنند.
سرهنگ قلینیا درباره محورهای مسدود کشور نیز گفت: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در محدوده قرهچمن تا میانه همچنان مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن ـ کوهسالار علیا ـ سهراهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین قرهچمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام میشود.
وی ادامه داد: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته)، سیسخت ـ پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک ـ بلده هستند.