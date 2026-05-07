باشگاه خبرنگاران جوان - مجید غلامی بهنمیری - اسماعیل پهلوان معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران گفت: مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۴ تیم شهرداری گرگان، نفت آبادان، استقلال تهران و پارس جهرم از تاریخ ۲۸ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ماه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.

معاون امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته هیات بسکتبال استان و باشگاه ورزشی کاله مازندران ،افزود: استان مازندران از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ اردوی تیم ملی را میزبانی کرده و این بار هم با پیگیری انجام شده مقرر شد استان مازندران این بار میزبان مهم‌ترین رویداد کشوری بسکتبال باشد.

همچنین در راستای برگزاری شایسته مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، جلسه هماهنگی با حضور اسماعیل پهلوان معاون امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان استان و محمود امین الهی رییس هیات بسکتبال استان برگزار شد.

رئیس هیات بسکتبال استان در این جلسه با تقدیر از حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان و باشگاه ورزشی کاله گفت: مطمئنا همانند گذشته شرایط میزبانی خوبی برای این مسابقات فراهم خواهد شد.

امین اللهی در ادامه افزود: با هماهنگی به عمل آمده با فدراسیون بسکتبال مقرر شد بلافاصله پس از پایان مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور، اردوی تیم ملی بسکتبال بزرگسالان برای حضور در پنجره آخر انتخابی مسابقات جهانی هم در شهرستان آمل برگزار شود.