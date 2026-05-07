باشگاه حبرنگاران جوان-نیرومند صیادی مدیرباغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح الگوی کشت نهالهای انگور در باغستانهای شهرستانهای باشت، بویراحمد، دنا و مارگون در حال اجراست.
وی بیان کرد: براساس این طرح قرار است ۲هزار اصله نهال از گونههای اقتصادی مقاوم به عوامل محیطی مانند گرما و سرما کاشته شود که نهالهای پیشبینی شده برای کاشت در گچساران به علت شرایط اقلیمی در پاییز کاشته میشود.
مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در این طرح نهالها از سوی دولت تامین شده و حفر گودال از سوی کشاورز انجام میشود.
صیادی تاکید کرد: نهالهای کاشته شده با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی جهادکشاورزی خریداری شد و در اختیار باغداران قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بخشی از این نهالها که از ارقامی مانند موندراپ، اسکارلت، پیکامی، رشه سردشت، بیدانه قرمز، روبی سیدلس هستند از نهالستانهای استان و بقیه از استانهای مجاور تامین شده است.
وی تصریح کرد: این طرح با هدف شناسایی و معرفی ارقام انگور با بازدهی اقتصادی بالا و سازگاری مطلوب با اقلیم منطقه اجرا میشوند.
صیادی با یادآوری اینکه تاکستانهای انگور کهگیلویه و بویراحمد اکنون بیشتر از ارقامی مانند عسکری و ریش بابا و دیررس هستند تاکید کرد: ارقام اقتصادی به علت به ثمر رسیدن در ابتدای فصل برداشت سود بیشتری را عاید بهرهبرداران خواهد کرد.
وی عنوان کرد: ماندگاری بیشتر و بازارپسندی از دیگر مزایای ارقام اقتصادی انگور است که امید میرود کاشت این ارقام بتواند گامی ارزشمند برای افزایش درآمد کشاورزان باشد.
مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: هماکنون سه هزار و ۷۰۰ هکتار تاکستان دیم و یکهزار و ۴۰۰ تاکستان انگور در استان وجود دارد که سالیانه ۴۰ هزار تن محصول در این باغها تولید میشود.