فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف بیش از ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۵ دستگاه سواری و ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار  ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران در این خصوص ۸ دستگاه خودرو توقیف و ۸ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

