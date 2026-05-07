سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، اعلام کرد این کشور آماده است تا خدمات خوب خود را برای تسهیل مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ارائه دهد

باشگاه خبرنگاران جوان - ملانی گوگلمن سخنگوی وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور آماده میزبانی مذاکرات برای حل و فصل مناقشه بین ایران و ایالات متحده است.

به گزارش خبرگزاری تاس، گوگلمن در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: سوئیس از هرگونه ابتکار عمل دیپلماتیک با هدف تسهیل صلح حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌هایی که ژنو را به عنوان مکان احتمالی مذاکرات مطرح می‌کردند، اظهار کرد: سوئیس همیشه آماده است تا خدمات خوب خود را ارائه دهد.

گوگلمن افزود: وزارت خارجه سوئیس با همه طرف‌های درگیر در تماس است.

آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا پیش‌تر در پیامی با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای بازگردان صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.

تاجانی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: من در تماس تلفنی با «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر با او درباره درگیری‌ها در خاورمیانه گفت‌و‌گو و رایزنی کردم.

وی در ادامه با بیان اینکه مصر یکی از میانجی‌های تعیین‌کننده میان ایران و ایالات متحده است، افزود: من از وزیر خارجه این کشور برای کاری که این روز‌ها انجام می‌دهد، تشکر کردم.

تاجانی در ادامه تاکید کرد: ایتالیا مذاکره دیپلماتیک را تنها راه ممکن برای بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه می‌داند.

وزیر خارجه ایتالیا در پایان خاطرنشان کرد که بدون توافق میان رژیم صهیونیستی و لبنان، صلح پایداری در منطقه وجود نخواهد داشت.