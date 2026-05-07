سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، اعلام کرد این کشور آماده است تا خدمات خوب خود را برای تسهیل مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ارائه دهد

باشگاه خبرنگاران جوان - ملانی گوگلمن سخنگوی وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور آماده میزبانی مذاکرات برای حل و فصل مناقشه بین ایران و ایالات متحده است.

به گزارش خبرگزاری تاس، گوگلمن در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: سوئیس از هرگونه ابتکار عمل دیپلماتیک با هدف تسهیل صلح حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌هایی که ژنو را به عنوان مکان احتمالی مذاکرات مطرح می‌کردند، اظهار کرد: سوئیس همیشه آماده است تا خدمات خوب خود را ارائه دهد.

گوگلمن افزود: وزارت خارجه سوئیس با همه طرف‌های درگیر در تماس است.

 آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا پیش‌تر در پیامی با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای بازگردان صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.

تاجانی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: من در تماس تلفنی با «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر با او درباره درگیری‌ها در خاورمیانه گفت‌و‌گو و رایزنی کردم.

وی در ادامه با بیان اینکه مصر یکی از میانجی‌های تعیین‌کننده میان ایران و ایالات متحده است، افزود: من از وزیر خارجه این کشور برای کاری که این روز‌ها انجام می‌دهد، تشکر کردم.

تاجانی در ادامه تاکید کرد: ایتالیا مذاکره دیپلماتیک را تنها راه ممکن برای بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه می‌داند.

وزیر خارجه ایتالیا در پایان خاطرنشان کرد که بدون توافق میان رژیم صهیونیستی و لبنان، صلح پایداری در منطقه وجود نخواهد داشت.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۷:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
توی اروپایی خودت یک ضلع این تجاوز و خیانت به ایران و بشریتی و می خوایی تو جایگاه میانجیگری بشینی . Shut up
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما مواظب باش ارباب ترامپ نیاد یه دفعه بگه سویس هم یکی از استان های منه‌
البته بگذریم که آمریکا وزیر امور خارجه نداره و اون چیزی که به اسم وزیر امور خارجه میشناسیم. وزیر ایالت های خارجی آمریکا هستش. یعنی همه کشورها ایالت های آمریکا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلا نباید رفت اونجا. سوییس ثابت کرده که بر خلاف رسم گذشته دولت بی طرف نیست و کاملا طرف آمریکا قرار داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بار قبلی ما در ژنو مذاکره می کردیم بمباران شدیم سران کشور را ترور کردند یعنی دکه آز اول
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آلرژی داریم به مذاکرات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب نون دونیه ای شده برای میانجیگری
مثل آدم باهم مذاکره کنید و این بجه بازیها رو بزارید کنار مرگ یبار شیون یبار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ها راست گفتی هواش هم که دیگه نگو الان پاکستان گرمه عزیزان دیپلوماستی اذیت میشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عمر ما تموم شد با مذاکره شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشتید ما رو
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۱:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه ديگه ، در عمان با حضور پاكستان، بلأخره زير بغلشون هندونه بايد گذاشت،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
میانجی مسلمان رو ول کنیم بریم تو دل فتنه گرای عالم ،گنجشک و رنگ کنن جای قناری تحویل بدهن،،،،،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنها از شهباز بهترند لااقل نوچه ترامپ نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه نوچه آمریکا هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱+۵ دارن یواش یواش به حرف ما میرسن که متاسفانه جز نابود کردن آمریکا با بمب های هیدروژنی هیچ چاره دیگه ای ندارن چون این زورگو هیچ رقمی دلیل و متطقی حالیش نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
همچین کاری از دست شمابر نمی یاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر چه خیانت است در همین سوئیس انجام شده و دوباره باز هم سوئیس .......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کل دنیا بیایند میانجیگری هیچ فایده نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما کاری به صلح نداشته باش.
