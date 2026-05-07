رییس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده گفت: همزمان با آغاز فصل زادآوری، اردک‌های سرسفید برای لانه‌سازی و جوجه‌آوری وارد تالاب‌های سولدوز و حسنلوی شدند.

باشگاه حبرنگاران جوان- اکبر قایمی رییس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده گفت: در جریان پایش‌های کارشناسان محیط‌زیست، دسته‌های ۱۰ قطعه‌ای از اردک‌های سرسفید در تالاب‌های سولدوز و حسنلو مشاهده شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این پرندگان در فصل بهار برای تخم‌گذاری و تولیدمثل به تالاب‌های نقده مهاجرت می‌کنند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب از جمله آب کافی، امنیت و پوشش نیزاری، تا زمان بالغ شدن جوجه‌ها در منطقه باقی می‌مانند.

رییس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده با اشاره به حساسیت بالای این گونه در انتخاب محل زادآوری گفت: اردک سرسفید نسبت به هرگونه مزاحمت بسیار حساس است و حتی در صورت تخم‌گذاری نیز ممکن است لانه خود را ترک کند، از این رو حفاظت کامل از زیستگاه‌های تولیدمثل این پرنده ضروری است.

قایمی ادامه داد: اردک سرسفید از گونه‌های تحت حمایت در سطح جهانی به شمار می‌رود و در فهرست پرندگان در معرض خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد.

وی همچنین درباره وضعیت تالاب‌های نقده اظهار کرد: به‌جز تالاب یادگارلو، سایر تالاب‌های دائمی و فصلی این شهرستان در سال جاری به طور کامل آبگیری و احیا شده‌اند.

برچسب ها: تالاب های نقده ، اردک سرسفید
خبرهای مرتبط
مشاهده پرنده در خطر انقراض جهانی در صومعه سرا + فیلم
جوجه اردک‌های سرسفید میهمان تالاب‌های آذربایجان‌غربی
دسته ده‌تایی اردک سرسفید میهمان تالاب کانی‌برازان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
آخرین اخبار
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی
تیمار یک قلاده توله گرگ در پیرانشهر
رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار، اولویت مدیریت شهری ارومیه