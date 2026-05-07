باشگاه حبرنگاران جوان- اکبر قایمی رییس اداره حفاظت محیطزیست نقده گفت: در جریان پایشهای کارشناسان محیطزیست، دستههای ۱۰ قطعهای از اردکهای سرسفید در تالابهای سولدوز و حسنلو مشاهده شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: این پرندگان در فصل بهار برای تخمگذاری و تولیدمثل به تالابهای نقده مهاجرت میکنند و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب از جمله آب کافی، امنیت و پوشش نیزاری، تا زمان بالغ شدن جوجهها در منطقه باقی میمانند.
رییس اداره حفاظت محیطزیست نقده با اشاره به حساسیت بالای این گونه در انتخاب محل زادآوری گفت: اردک سرسفید نسبت به هرگونه مزاحمت بسیار حساس است و حتی در صورت تخمگذاری نیز ممکن است لانه خود را ترک کند، از این رو حفاظت کامل از زیستگاههای تولیدمثل این پرنده ضروری است.
قایمی ادامه داد: اردک سرسفید از گونههای تحت حمایت در سطح جهانی به شمار میرود و در فهرست پرندگان در معرض خطر انقراض اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت قرار دارد.
وی همچنین درباره وضعیت تالابهای نقده اظهار کرد: بهجز تالاب یادگارلو، سایر تالابهای دائمی و فصلی این شهرستان در سال جاری به طور کامل آبگیری و احیا شدهاند.