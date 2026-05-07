سقوط پژو ۲۰۶ به دره در محور رامسر به جواهرده، ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: حادثهای با موضوع سقوط خودروی پژو ۲۰۶ به دره در کیلومتر ۱۲ محور رامسر به جواهرده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) اعلام شد.
او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جواهرده به همراه یک دستگاه آمبولانس و تیم پشتیبانی از پایگاه دریایی با یک دستگاه خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه، اقدامات امدادی برای مصدومان آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ادامه داد: در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که پس از انجام عملیات رهاسازی و انتقال یکی از مصدومان با بسکت از دره، ۲ نفر توسط نیروهای هلالاحمر و ۲ نفر دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.