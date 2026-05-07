باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای و حقوق ملت ایران، از جمله حق غنی‌سازی، هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد داشت و در مذاکرات نیز بر اصول و خطوط قرمز خود پایبند است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز از دیگر خطوط قرمز کشور است، افزود: دشمنان تلاش دارند با القای اختلاف در داخل کشور، ایران را در موضع ضعف نشان دهند، اما واقعیت این است که همه مسئولان و ارکان نظام در مسیر دفاع از منافع ملی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها، متحد و هم‌نظر هستند.

نماینده دشتستان در مجلس با تأکید بر اینکه راهبرد جمهوری اسلامی ایران، مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهاست، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوره پس از جنگ ۴۰ روزه نیز برای تجدید قوا و ارتقای توان دفاعی خود برنامه‌ریزی کرده و اکنون با آمادگی بیشتری در برابر هر سناریویی قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه آمریکا در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، خاطرنشان کرد: آمریکا و ایادی آنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و نه توانسته‌اند اراده ملت ایران را تضعیف کنند و نه به اهداف مورد نظر خود در قبال توانمندی‌های کشور دست یابند؛ ازاین‌رو امروز با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار سخن می‌گوید، تصریح کرد: ایران در میدان و عرصه سیاسی با اتکا به توان داخلی و انسجام ملی، در موقعیتی قرار دارد که نیازی به اعطای امتیاز به طرف مقابل نمی‌بیند و از منافع و حقوق ملت خود با قدرت دفاع می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با بیان اینکه شرایط کنونی نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت ایران است، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه تحول و سناریوی احتمالی آمادگی دارد و در مسیر دفاع از منافع ملی، با اقتدار به راه خود ادامه خواهد داد.

رضایی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر خاطرنشان کرد: آنچه معادلات را تغییر داد، حضور مردم در میدان و ایستادگی ملت ایران بود و همین انسجام ملی نشان داد که جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی قدرتمندی برخوردار است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند تصویر نادرستی از وضعیت داخلی کشور ارائه دهد، اما میدان و واقعیت‌های موجود گویای وحدت و همراهی مردم با نظام است.

منبع تسنیم