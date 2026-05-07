یک مقام ارشد مصری از برگزاری نشستی میان اعضای شورای رهبری حماس و میانجیگران قطر و مصر در ترکیه خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مقام ارشد دیپلماتیک مصری در گفت‌وگوی با شبکه الجزیره اعلام کرد که قرار است نشستی میان اعضای شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی حماس و میانجیگران قطری و مصری در ترکیه برگزار شود؛ نشستی که هدف آن ارائه پیشنهاد‌های جدید برای اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه است.

این مقام مصری تأکید کرد که این نشست با هدف نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها درباره اختلافاتی برگزار می‌شود که مانع از پیشرفت در اجرای توافق شده است؛ اختلافاتی که به گفته او، «ریشه اصلی آن نقض مداوم آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی» است.

وی با اشاره به دور اخیر مذاکرات قاهره گفت اسرائیل با رد همه ابتکارات ارائه‌شده از سوی میانجیگران و پافشاری بر شروط یک‌جانبه، عملاً روند مذاکرات را به مرحله‌ای «بسیار دشوار» کشانده است.

مرحله دوم توافق شامل خروج کامل نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی از غزه، توقف عملیات نظامی و فراهم‌کردن مقدمات ترتیبات سیاسی و امنیتی پایدار است؛ مفادی که اسرائیل تاکنون از اجرای آنها سر باز زده است.

این نشست قرار است در حالی برگزار شود که رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند مذاکرات قبلی برای ورود به مرحله دوم آتش‌بس به بن بست رسیده است و اسرائیل تهدید کرده اگر پیشرفتی حاصل نشود، جنگ علیه غزه را دوباره آغاز خواهد کرد.

منابع الجزیره تأیید کرده‌اند که هیأت‌های مصری و حماس برای این نشست وارد ترکیه شده‌اند.

این مقام مصری همچنین فاش کرد که قاهره اخیراً پیشنهاد‌هایی برای فعال‌سازی بند‌های توافق ارائه کرده، از جمله مجوز ورود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک‌رسانی؛ بندی که اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس به آن پایبند نبوده است. او تأکید کرد که مصر بر توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل و پایبندی به آتش‌بس اصرار دارد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که میانجیگران سه پیشنهاد جدید برای آغاز مرحله دوم ارائه کرده‌اند، اما اسرائیل همه آنها را رد کرده و تنها شرط خود یعنی «خلع سلاح کامل حماس» را مطرح کرده است.

یکی از رهبران حماس نیز تأیید کرده که این پیشنهاد‌ها با هدف بازسازی اعتماد از دست‌رفته ارائه شده‌اند، زیرا اسرائیل هیچ‌یک از تعهدات مرحله اول را اجرا نکرده است.

هم‌زمان، نیکولای ملادینوف، مدیر اجرایی شورای صلح غزه، در دیدار با نتانیاهو درباره توقف اجرای توافق و نقض‌های مکرر اسرائیل هشدار داده است.

از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل به حملات خود ادامه داده، گذرگاه‌ها را بسته و مانع ورود غذا، دارو و کمک‌های امدادی شده است.

سه‌شنبه گذشته نیز پس از بمباران یک ایستگاه پلیس و کشته‌شدن یک کودک، حماس از میانجیگران و سازمان ملل خواست برای توقف تجاوزات اسرائیل وارد عمل شوند.

