باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مذاکره مستقیمی با آمریکا نداریم، دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیغامهایی میبرند و میآورند و به دنبال شکلگیری یک توافق هستند.
وی افزود: برای مذاکره چارچوبی داریم، یکی از آنها این است که مذاکره هستهای با آمریکاییها نداریم. در ارتباط با پایان جنگ، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر، لغو تحریمها و به رسمیت شناختن حقوق ایران در این ارتباط برای مذاکره اعلام آمادگی کردهایم.