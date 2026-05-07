سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ایران با آمریکا مذاکره‌ای در موضوع هسته‌ای ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مذاکره مستقیمی با آمریکا نداریم، دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیغام‌هایی می‌برند و می‌آورند و به دنبال شکل‌گیری یک توافق هستند.

 وی افزود: برای مذاکره چارچوبی داریم، یکی از آن‌ها این است که مذاکره هسته‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. در ارتباط با پایان جنگ، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر، لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حقوق ایران در این ارتباط برای مذاکره اعلام آمادگی کرده‌ایم.

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ وقت درمورد هسته ای با آمریکا مذاکره نخواهیم داشت هسته ای مذاکره نمی خواهد قانون NPTهست برابر آن رفتار میکنیم بازریی بیشتر راه نمی دهیم
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۸:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هسته ای ربطی به امریکا نداره ان پی تی برای چیه وگرنه همانند پاکستان قراردادرابایدپاره کرد وبمب اتمی ساخت تادشمن عقب نشینی کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
آیا برای یک کشور، یک سخنگو کافی نیست؟
Iran (Islamic Republic of)
مانیا
۱۴:۱۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا ندارید . چون قبلا همه کارهارو کرده اید و همه خیانت هارو به خون شهیدان کرده اید !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نماینده مردم!!!!!!خخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس بعدا خواهید داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو راس میگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ظاهرا مردم از ایشون بیشتر خبر دارن و به روزترن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا اگر اصلا این از چیزی خبر داشته باشه😂
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولا" چرا به نام مبارک حق تعالی قسم یادمی کنی؟ دوما" حالا که تو اطلاع داری وضعیت چگونه است؟
سوما" استناد به اخبار خارجی کار درستی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونوقت در قبال اینا همه قراره چی به آمریکا بدید???!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه دروغ دیگه جفت و جور کردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پسرجان "فعلا" نداریم. هیچوقت راجع به هسته ای صحبت نمی کنیم. کدام خائنی راجع به بخشی از کشورش مذاکره می کنه. هسته ای و موشکی و...همه مثل بخشی از خاک ایرانه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این درسته یقه این جانواران نباید رها بشه آنها جز حیله ومکر وتفرقه هیچ کاری دیگه ای ندارند آنها تا ابد دنبال فریب ونیرنگ هستند جتی برای لحظه ای نباید غافل شود هر وقت صمیمی شدند بدانید از بقیه وقتها
حیله گر ی بیشتری دارند از روباه کاری دیگه بر نمی آید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببخشید درآمد ماهیانه شما چقدر است؟ مستاجر هستید یا مالک؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
برو بخش دولت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله فعلا ندارید چون قبلا وار خودتان را کردید و حالا دارید بازی در میارید عنی سازی هیچ ربطی به آمریکا و یا هیچ کشور دیگری ندارد ولی امیدواریم این حق را قبلا معامله نکرده باشید وزیر ۵ درصد مورد توافق قرار نگرفته باشد
