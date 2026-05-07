باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - ولی منافزاده رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تولید و پرورش انواع گلهای فصلی، درخت و درختچه در واحد تولیدات سازمان، با تلاش مستمر سبزبانان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: این تولیدات در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خودکفایی در تولید اقلام گیاهی، با هدف صرفهجویی در هزینهها، گونههای متنوع گیاهی با تنوع رنگی گسترده در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه در حال تولید و پرورش است.
مناف زاده با تأکید بر سازگاری گونههای تولیدی با شرایط اقلیمی شهر ارومیه و مقاومت آنها در برابر کمآبی افزود: تمامی گونههای گیاهی تولیدشده، در سه فاز و در طول سال، در مناطق پنجگانه فضای سبز شهری کاشته میشوند تا ضمن ارتقای کیفیت بصری شهر، به توسعه پایدار فضای سبز شهری نیز کمک شود.