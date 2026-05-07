فعالان صلح‌طلب کره جنوبی با تجمع «دستان خونین» در مقابل سفارت آمریکا، جنگ علیه ایران را محکوم کردند

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از فعالان مدنی و صلح‌طلب کره جنوبی با برگزاری تجمعی اعتراضی با عنوان «دستان‌های خونین» مقابل سفارت آمریکا در سئول، حمله آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری جنگ و کشتار علیه مردم ایران شدند.

 این برنامه با هماهنگی سه سازمان مردم‌نهاد شامل «مجمع همبستگی صلح و وحدت مردم»، «اقدام مردمی کره» و «اقدام مشترک برای مقابله با تهدیدات» برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب یک پرفورمنس اعتراضی نمادین، با آغشته کردن کف دستان خود به رنگ قرمز، همبستگی خود را با قربانیان این تهاجم در ایران اعلام کردند.

معترضان در این تجمع، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و ادامه حملات علیه ایران را محکوم کرده و بر ضرورت توقف فوری تجاوزات نظامی و حفاظت از جان غیرنظامیان تأکید کردند.

برگزارکنندگان همچنین اعلام کردند این تجمع در ادامه «کمپین چهارشنبه‌های اعتراضی» برگزار شده است؛ کمپینی که از چهار هفته پیش با هدف اعتراض به جنگ و تهاجم علیه ایران آغاز شده و هر هفته با تجمعاتی در برابر سفارت آمریکا یا سفارت رژیم صهیونیستی در سئول ادامه پیدا می‌کند.

