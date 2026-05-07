باشگاه خبرنگاران جوان- فیفا با انتشار بیانیهای جدید، روال ثبتنام و قوانین مربوط به لیست بازیکنان در جام جهانی آینده را شفافتر کرد. نکته قابل توجه این است که با وجود گسترش رقابتها به ۴۸ تیم، تعداد بازیکنان در لیست نهایی همان ۲۶ نفر باقی مانده است؛ تغییری که پیشتر در جام جهانی قطر نیز از ۲۳ به ۲۶ نفر افزایش یافته بود.
طبق دستورالعملهای جدید، سرمربی تیم ملی ایران حق دارد لیست مقدماتی خود را شامل ۳۵ تا ۵۵ بازیکن (با حضور ۴ دروازهبان) به فیفا ارسال کند. با این حال، برای نهایی کردن لیست، این تعداد باید به ۲۶ بازیکن کاهش یابد و مهلت نهایی برای ارسال این لیست، ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد) تعیین شده است.
فیفا در بخش جایگزینی بازیکنان نیز قوانین سختگیرانهای را اعمال کرده است:
قبل از مسابقات: اگر بازیکنی پیش از شروع جام جهانی مصدوم شود، سرمربی تنها میتواند از میان بازیکنان لیست مقدماتی خود، جایگزین او را انتخاب کند.
حین مسابقات: جایگزینی بازیکنان در طول رقابتها تنها در موارد آسیبدیدگی شدید یا بیماری حاد و حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از شروع اولین بازی تیم مجاز است.
دروازهبانها: یک استثنا برای دروازهبانها قائل شده شده است؛ تیمها میتوانند در صورت مصدومیت یا بیماری حاد دروازهبان، در طول مسابقات نیز برای او جایگزین انتخاب کنند.
تیمها آزادند لیستهای خود را در هر زمان اعلام کنند، اما این لیستها تا زمان دریافت تأییدیه رسمی فیفا در تاریخ ۱۲ خرداد ماه، اعتبار نخواهند داشت.