فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از توقیف تویوتا لندکروز ۲۰۰ میلیارد ریالی قاچاق خبر داد و گفت: پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی قاطع است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودرو‌های دارای پلاک مخدوش و فاقد اصالت، مأموران پلیس راهور این فرماندهی حین گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

او افزود: با بررسی‌های کارشناسی و استعلام از سامانه‌های پلیس، مشخص شد خودروی مذکور فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد با اشاره به اینکه خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل شده است، گفت: کارشناسان ارزش ریالی این خودروی قاچاق را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ تقوی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: قاچاق کالا ، قاچاق کالا و ارز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مال کیه حتما رانت وخورها وخودیها بوده فرداپس فردا پلاک میشه وازادانه درشهرجولان میده وبوقی هم براتون میزنه متاسفانه.... ما بازنشسته ها که فرغون نمیتوانیم بخریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو دور بعدی مذاکرات بدین ترامپ
