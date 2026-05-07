باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی، رئیس جهاد کشاورزی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: شهرستان دلفان با ثبت رکوردی تاریخی در بخش کشاورزی، به عنوان پایتخت ملی نخود بومی ایران و رتبه‌دار اول تولید این محصول در استان لرستان، گامی بلند در مسیر توسعه کشاورزی پایدار برداشت.

وی از موفقیت‌های چشمگیر در مکانیزه کردن فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت نخود در اراضی این شهرستان پرآب خبر داد.

دلفان؛ قطب نخود بومی کشور

بر اساس آمارهای رسمی، سطح زیر کشت نخود در کل استان لرستان به ۶۸ هزار هکتار می‌رسد که از این مقدار، خالص ۴۵ هزار هکتار آن در شهرستان دلفان متمرکز شده است. این تمرکز، دلفان را به عنوان الگویی موفق در کشت دیم و تولید نخود باکیفیت در سطح ملی تثبیت کرده است.

جهش تکنولوژیک: از ۱۰ کارگر تا ۱ دستگاه

یکی از کشاورزان دلفانی می گوید: یکی از چالش‌های اصلی کشاورزی سنتی، هزینه‌های بالای نیروی انسانی و زمان‌بر بودن عملیات داشت بود. اما با طراحی و اجرای دستگاه‌های نوین، این معادله کاملاً تغییر کرده است.

وی می افزاید: هزینه‌های عملیات دستی به یک‌پنجم کاهش یافته است.

کشاورزی دیگر می گوید: یک دستگاه مکانیزه در یک روز، کاری را انجام می‌دهد که قبلاً ۱۰ کارگر به مدت ۱۰ روز زمان می‌بردند.

وی می افزاید: دستگاه‌های جدید مجهز به تراکتورهای چرخ باریک، امکان وجین علف‌های هرز را با دقت بالا و بدون آسیب به ریشه نخود فراهم کرده‌اند.

بهره‌وری بالا با کمباین‌های مدرن

در بخش برداشت نیز پیشرفت‌های شگرفی حاصل شده است. کشاورزان دلفانی با استفاده از کمباین‌های مجهز، فرآیند برداشت را با سرعت و دقتی بی‌سابقه انجام می‌دهند. تجربه کشاورزان محلی نشان می‌دهد که برداشت با دستگاه نه تنها کیفیت محصول را حفظ کرده، بلکه ضایعات را به حداقل رسانده است.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: «توسعه استفاده از دستگاه‌های کارنده پنوماتیک و ماشین‌آلات برداشت مکانیزه، نه تنها بار اقتصادی را از دوش کشاورزان برداشته، بلکه گامی مؤثر در جهت تقویت تولیدات دیم و توسعه پایدار کشاورزی در استان لرستان است.»