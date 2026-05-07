باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ این روزهاکشاورزان گیلانی پیر و جوان در حال تلاش و تولید روزی حلال در شالیزارهای این استان هستند.‌

برنج یکی از محصولات تولیدی استراتژیک گیلان است، فعالیت و کشت این محصول از اواخر اسفند ماه آغاز می شود.

و بیشترین تکاپو این محصول در شالیزارهای گیلان اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است اوایل مرداد تا شهریور ماه زمان برداشت این محصول می باشد.

همه شهرستان های گیلان به کشت این محصول مشغول هستند ، گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری با ۳۰۰ هزار شالیکار دارد‌.

هر ساله شعار سال مقام معظم رهبری به توسعه تولید و توجه به تولید کنندگان اشاره داشت ، گیلان از جمله استانهای است که نقش ارزنده ای در انواع تولیدات کشاورزی، دامی و باغی دارد و این استان در تحقق شعار سال همیشه پویا بود.

اکثر محصولات دامی و کشاورزی استان به دیگر استانها و کشورها صادر می شود.

این روزها اگر گذرتان به گیلان و روستاهای این استان افتاد کار و تلاش مضاعف کشاورزان این استان را به عینا مشاهده خواهید کرد.

امید و انگیزه در کوچه و پس کوچه های روستایی این استان در جریان است و مرد و زن هم پا و هم دوش یکدیگر برای تولید محصولات با کیفیت بالا در حال تلاش هستند.

سرور امیدی که یکی از کشاورزان شهرستان رشت است وقتی در حال فعالیت در مزرعه اش بود به خبرنگار ما گفت : کشاورزان همه پای کار هستند و با فعالیت شان به امید پاییزی پر محصول تلاش می کنند.

این کشاورز شهرستان رشت با بیان اینکه تولید برنج کار بس طاقت فرسااست، تصریح کرد : امید داریم مسئولان هنگام برداشت قیمت مناسبی را تعیین کنند تا کشاورز نتیجه این زحمات را برداشت کنند.‌

وی ادامه داد: قیمت برنج به لطف مسئولان سال گذشته خوب بود از همه مسئول آن و دست اندرکاران این حوزه کمال تشکر را داریم .

وی اظهار داشت : آب کشاورزی، کود و همچنین فروش محصول از دغدغه های کشاورزان است امیدواریم مسئولان بیش از پیش به این قشر توجه داشته باشند.‌

امیدی به جنگ تحمیلی رمضان اشاره و خاطر نشان کرد : دشمنان انقلاب و نظام بدانند ما کشاورزان پای کار هستیم و هیچ گاه تولید را رها نخواهیم کرد امسال پرشور تر از سال های گذشته برای فعالیت در مزارع آماده شده ایم .‌

وی با اشاره به اینکه در همین شالیزارهای گیلان نیروهای جانفدا و ایثار گر تربیت و پرورش یافته و در سطح کشور درخشیده اند، گفت : در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی اخیر جوانان این مرز بوم پای میدان بوده اند و در راه دفاع از خاک وطن شهید شده اند.