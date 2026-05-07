تیم والیبال پروجا در سومین دیدار فینال لیگ سری‌آ ایتالیا، لوبه را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و برای سومین‌بار در تاریخ خود (پس از ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴) قهرمان این رقابت‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایتالیا، تیم‌های پروجا و لوبه در سومین و سرنوشت‌سازترین بازی فینال به مصاف هم رفتند. این دیدار با اقتدار و برتری ۳ بر یک به سود پروجا به پایان رسید تا این تیم با کسب سومین برد خود، عنوان قهرمانی لیگ سری‌آ را از آن خود کند.

با این پیروزی، شاگردان لورنزتی برای سومین‌بار در تاریخ باشگاه خود به قهرمانی لیگ ایتالیا رسیدند؛ رویدادی که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ نیز اتفاق افتاده بود. این تیم در عین حال با کسب این جام، نهمین عنوان قهرمانی خود را در بازه زمانی سه سال اخیر به ثبت رساند که نشان‌دهنده تسلط کامل آنها بر والیبال ایتالیا در سال‌های اخیر است.

شایان ذکر است که تیم پروجا پیش از این، در سال گذشته نیز موفق شده بود عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‌های جهان را نیز از آن خود کند که این موضوع جایگاه ویژه‌ای برای این تیم در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.

برچسب ها: والیبال ایتالیا ، والیبال
خبرهای مرتبط
گوشی گران‌قیمت سرمربی تیم ملی به سرقت رفت
بازی‌های ساحلی آسیا؛
نایب‌قهرمانی والیبال ساحلی ایران در سانیا/ خاکی‌زاده: برابر قطر بازی همیشگی‌مان نبود
بیرانوند: رسانه‌های آن طرف می‌خواهند بازیکنان تیم ملی را جلوی مردم بگذارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
حمایت‌های پرشور هواداران لخ پوزنان از علی قلی‌زاده
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
سرنوشت اکرت در گرو ثبت احوال؛ فدراسیون فوتبال پیگیر صدور گذرنامه است
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
قهرمانی قطعی استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان
آخرین اخبار
جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷/ ایران با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه شد
پیروزی سلتاویگو در متروپولیتانو/ شاگردان سیمئونه همچنان در شوک شکست مقابل آرسنال هستند
پیروزی مقتدرانه نراتزوری مقابل لاتزیو + فیلم
بایرن مونیخ برد/ وولفسبورگ به سقوط نزدیک‌تر شد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
ملاقات قلعه‌نویی با سرمربیان تیم‌های عراق و امارات
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه ششم دنیا
درآمد ۶۵ میلیاردی پرسپولیس در دوران جنگ تحمیلی سوم
اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی فدراسیون تکواندو
سمت جدید برای ساعی در اتحادیه تکواندو آسیا
لیورپول ۱ - ۱ چلسی/ شاگردان اسلوت در خانه متوقف شدند + فیلم
هانا شعبان پور از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
باشگاه پرسپولیس: همچنان اصرار به برگزاری ادامه لیگ داریم
پرداختی به خارجی‌ها؛ چالش جدید سپاهانی‌ها
پدیده پرسپولیس مسافر جام جهانی می‌شود؟
یزدی: تعطیلی لیگ داخلی فوتبال به ضرر تیم ملی تمام شده است
قهرمانی جهان نتیجه تلاش وزنه‌برداران در سخت‌ترین شرایط بود
سمیع زاده: فاز اول بازسازی استخر ورزشگاه آزادی به پایان رسید
مسیر ترکیه هموار شد؛ تمرینات تیم ملی وارد فاز نهایی آماده‌سازی شد
مورینیو: ایران شایسته حضور در جام جهانی است
بازتاب شرط حضور ایران در جام جهانی در رسانه ازبکستانی
جوان‌گرایی شهرزاد مظفر برای حضور در رقابت‌های فوتسال کافا
برنامه ادامه رقابت‌های جودوکاران ایرانی در گرند اسلم قزاقستان
غیبت ادامه‌دار خارجی‌های استقلال/ دور جدید تمرینات برگزار می‌شود؟
فدراسیون فوتبال: هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند
قهرمانی قطعی استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان
وحشت هواداران از دود غلیظ در محل برگزاری فینال جام جهانی+ عکس