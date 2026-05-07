باشگاه خبرنگاران جوان-در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایتالیا، تیم‌های پروجا و لوبه در سومین و سرنوشت‌سازترین بازی فینال به مصاف هم رفتند. این دیدار با اقتدار و برتری ۳ بر یک به سود پروجا به پایان رسید تا این تیم با کسب سومین برد خود، عنوان قهرمانی لیگ سری‌آ را از آن خود کند.

با این پیروزی، شاگردان لورنزتی برای سومین‌بار در تاریخ باشگاه خود به قهرمانی لیگ ایتالیا رسیدند؛ رویدادی که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ نیز اتفاق افتاده بود. این تیم در عین حال با کسب این جام، نهمین عنوان قهرمانی خود را در بازه زمانی سه سال اخیر به ثبت رساند که نشان‌دهنده تسلط کامل آنها بر والیبال ایتالیا در سال‌های اخیر است.

شایان ذکر است که تیم پروجا پیش از این، در سال گذشته نیز موفق شده بود عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‌های جهان را نیز از آن خود کند که این موضوع جایگاه ویژه‌ای برای این تیم در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است.