باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شرکت فولاد خوزستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد اسفنجی در خاورمیانه، نقش حیاتی در زنجیره تأمین فولاد ایران ایفا میکند و بخش مهمی از نیاز صنایع پاییندستی کشور را تأمین میسازد.
قرارگیری این مجموعه عظیم صنعتی در منطقه استراتژیک جنوب کشور و نزدیکی به منابع غنی گاز طبیعی، مزیتی کمنظیر برای تولید مقرونبهصرفه فراهم کرده است. دسترسی مستقیم به بنادر مهم صادراتی نیز مسیر حضور پرقدرت در بازارهای جهانی را هموار ساخته و هزینههای حملونقل را بهطور چشمگیری کاهش داده است.
فولاد خوزستان با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته احیای مستقیم و سیستمهای کنترل کیفی مدرن، محصولاتی با استانداردهای بینالمللی تولید میکند؛ محصولاتی که در بازارهای داخلی و خارجی از اعتبار بالایی برخوردارند. این شرکت امروز یکی از بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی ایران محسوب میشود و سهم قابلتوجهی در ارزآوری کشور دارد.
فولاد شادگان کارخانهای تمام ایرانی؛ عبور از بحران و بازگشت دوباره به مدار تولید
محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید کرد: «کارخانه فولاد شادگان یک مجموعه کاملاً ایرانی است و تمامی بخشهای آن بهدست نخبگان و متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.»
وی افزود: «پس از چند روز توقف، این مجموعه بار دیگر به روال عادی تولید بازگشته و برنامهریزی برای تکمیل زنجیره تولید آهن در استان در حال انجام است.»
رضا کلانتری، مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد شادگان نیز اعلام کرد: «در شرایط فعلی، تمرکز تولید بر آهن اسفنجی است که در مجموعههایی مانند فولاد جهانآرا و فولاد خوزستان مورد استفاده قرار میگیرد و این واحدها نیز بهزودی به مدار تولید بازمیگردند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، بخشهایی از زیرساختهای صنعتی کشور از جمله برخی واحدهای فولادی دچار آسیب شدند. با این حال، تجربه دههها مقاومت صنعتی و عبور از شرایط دشوار تحریمی، بار دیگر خود را نشان داد. صنایع فولادی کشور، همانند گذشته، با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان داخلی، مسیر بازسازی و احیا را با سرعت طی کردند.
در همین راستا، فولاد شادگان که از واحدهای مهم تولیدی کشور به شمار میرود، پس از وقفهای کوتاه، دوباره به مدار تولید بازگشت؛ رخدادی که نمادی از تابآوری صنعت ایران در شرایط سخت است.
فولاد شادگان، واقع در استان خوزستان، یکی از بزرگترین و مهمترین واحدهای تولید فولاد در کشور و منطقه بهشمار میرود و محصول اصلی آن شمش فولادی است؛ ماده اولیها حیاتی برای تولید انواع مقاطع فولادی در صنایع مختلف.
ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی فولاد شادگان دوباره فعال شد
با ظرفیت تولید سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیون تن شمش فولادی و تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و شمش، فولاد شادگان یکی از قطبهای اصلی صنعت فولاد کشور محسوب میشود. استقرار در منطقه ویژه اقتصادی شادگان، نزدیکی به منابع آب و دسترسی به بنادر صادراتی، مزیت لجستیکی قابلتوجهی برای این مجتمع فراهم کرده است.
این کارخانه با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته ذوب و ریختهگری، کورههای مدرن و سیستمهای کنترل کیفیت دقیق، توانسته بهرهوری تولید را بهطور محسوسی افزایش دهد و جایگاه مهمی در بازارهای صادراتی به دست آورد.
ستون اشتغال ۱۷ هزار کارگر حفظ میشود
فولاد خوزستان تنها یک کارخانه نیست؛ معیشت هزاران خانواده به فعالیت این مجموعه وابسته است. بیش از ۱۲۰ هزار نفر از مردم بهطور مستقیم سهامدار این شرکت هستند و حدود ۱۷ هزار نفر در آن اشتغال دارند.
استاندار خوزستان پیشتر تصریح کرده بود: «شرکت فولاد خوزستان متعلق به مردم است و تولید آن ارتباط مستقیم با زندگی و سفره مردم دارد.»
روابط عمومی فولاد خوزستان نیز با صدور اطلاعیهای، شایعات مربوط به تعدیل نیرو را قویاً تکذیب کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است که از نخستین لحظات حادثه، برنامهریزی برای حمایت از کارکنان و پیمانکاران در اولویت قرار گرفته و هیچ برنامهای برای کاهش نیرو وجود ندارد.
با حمایت استانداری خوزستان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت تولیدی بهطور کامل تضمین شده است.
آیندهای مستحکمتر از گذشته
بازگشت فولاد شادگان و استمرار فعالیت فولاد خوزستان نشان میدهد که صنعت فولاد ایران، با اتکا به دانش فنی داخلی و سرمایه انسانی متخصص، توان عبور از چالشهای بزرگ را دارد.
این صنعت نهتنها موتور محرک توسعه صنعتی کشور است، بلکه نمادی از خودباوری، تابآوری و ظرفیت بالای مهندسی ایرانی در عرصههای راهبردی به شمار میرود.