مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به برنامه‌های جدید این مجموعه در زمینه توسعه کشت‌های جایگزین، اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود یک‌ونیم میلیون تن چغندر قند از سطحی بالغ بر ۲۶ هزار هکتار از اراضی زیرکشت، روانه کارخانه‌های فرآوری شود.

به گفته محمودی، کشت چغندر قند می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مناسب برای نیشکر در تأمین مواد اولیه تولید قند و شکر مورد استفاده قرار گیرد، چرا که این گیاه در مقایسه با نیشکر نیاز آبی بسیار کمتری دارد و از این نظر برای شرایط اقلیمی کنونی کشور مقرون‌به‌صرفه‌تر و پایدارتر است.

وی با اشاره به روند توسعه کشت این محصول افزود: در سال زراعی جاری در مجموع ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت چغندر قند اختصاص یافته است که این موضوع نقش مؤثری در افزایش تولید داخلی شکر و کاهش وابستگی به واردات خواهد داشت.

محمودی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برداشت گندم در خوزستان اشاره کرد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شده است.

به گفته وی عملیات برداشت گندم تا نیمه خرداد ادامه دارد و انتظار می‌رود حدود ۲۶۰ هزار تن دیگر نیز به این میزان اضافه شود که در مجموع، چشم‌انداز مطلوبی از عملکرد کشاورزان استان ارائه می‌دهد.